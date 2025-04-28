Ексгумація жертв Волинської трагедії: знайдені перші останки людей у Тернопільській області

На території колишнього села Пужники в Тернопільській області днями розпочали ексгумацію останків поляків, які загинули під час Волинської трагедії. Фахівці вже знайшли перші останки людей.

Про це у коментарі журналістам повідомив заступник міністра культури з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, інформує Цензор.НЕТ.

“На місці перебувають спільна експедиція і з польської сторони, і з української сторони, тому наприкінці цього дня ми маємо отримати наступний репорт. Йдеться знову-таки про перші знайдені рештки, але звісно це питання до фахівців, які мають встановити, кому вони належали, яка була причина смерті цих людей, коли вони загинули, питань справді дуже багато”, – розповів він.

Нагадаємо, минулого тижня на старому цвинтарі вже неіснуючого села Пужники в Тернопільській області розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи. Розкопки проводять судові медики, археологи, генетики та антропологи.