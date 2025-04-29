Відійшов у вічність клірик Тернопільської єпархії, протоієрей Степан Степанюк

Відійшов до Господа клірик Тернопільської єпархії, настоятель храму Казанської ікони Божої матері с. Малі Садки Шумського благочиння протоієрей Степан Степанюк. Повідомляє Пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ.



Отець Степан помер 28 квітня 2025 року, йому було 52 роки.

Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, духовенство та миряни єпархії висловлюють найщиріші співчуття парафіянам та родині новопреставленого протоієрея Степана Степанюка.

Отець Степан запам’ятається всім як добрий, щирий та відданий Церкві служитель Вівтаря, який своєю ревною працею на винограднику Христовому подавав приклад простого та чесного життя пастиря та християнина.

Нехай Господь оселить його душу в місці, де всі святі та праведні спочивають. Ми всі будемо молитися за упокій його душі.

Степан Миколайович Степанюк народився 9 січня 1973 року в селі Рохманів Шумського району Тернопільської області. У 1993 році закінчив Тернопільську духовну семінарію, у тому ж році був рукооположений на священника.

Довгі роки отець Степан ніс пастирське служіння на парафії Казанської ікони Божої матері с. Малі Садки.

2023 року протоієрей Степан Степанюк отримав право носіння митри.