На Тернопільщині п’яний водій «BMV» зіткнувся з фірою: троє людей у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні вночі на автодорозі «Кременець-Тернопіль» поблизу с. Плоске Кременецького району. Близько 01.00 годин, водій автомобіля «BMV-315» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з фірою. Внаслідок аварії травмувались водій та два пасажири іномарки: 28-річна мама з 12-річним сином. Якщо дитина відбулась забоєм м’яких тканин живота, то дорослі отримали закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. До того ж водій та його пасажирка перебували у стані алкогольного сп’яніння. Всі потерпілі – жителі одного села.

На диво, 59-річний фірман залишився неушкодженим.