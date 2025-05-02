Ще 20 захисників отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

Під час 47-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 20-ти військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:

ГАЙДУК Володимир Володимирович, солдат;

ГАРАК Юрій Юліянович, молодший лейтенант;

ГОРОШКО Віктор Семенович, солдат;

ГУЛЬКО Сергій Іванович, солдат;

ЗЛАГОДА Василь Євстахійович, старший солдат;

КОСТЮКЕВИЧ Юрій Петрович, капітан;

ЛЕБІДЬ Віталій Васильович, солдат;

ЛУЦИК Андрій Романович, молодший сержант;

МАШАРОВ Олег Миколайович, солдат;

РИХЛЕВИЧ Віктор Михайлович, солдат;

САВА Сергій Володимирович, старший солдат;

СИПЕНЬ Віталій Володимирович, молодший сержант;

СКЛЯРИК Іван Михайлович, солдат;

СТОЯНОВСЬКИЙ Андрій Володимирович, старший солдат;

СТРИХАЛЬСЬКИЙ Володимир Михайлович, солдат;

ШУЛІКОВСЬКИЙ Володимир Олегович, матрос;

ЩЕБИВЛОК Іван Богданович, молодший сержант;

ЩИРУК Ігор Федорович, солдат;

ЮРЕЧКО Юрій Володимирович, солдат;

ЯСІНСЬКИЙ Юрій Іванович, солдат.

Вічна пам’ять і шана захисникам, які віддали життя за Україну. Їхні імена — назавжди вписані в історію нашого міста.