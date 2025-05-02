18:22 | 2.05.2025
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Ще 20 захисників отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

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Під час 47-ї сесії міської ради депутати ухвалили рішення присвоїти звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 20-ти військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно отримали:

  • ГАЙДУК Володимир Володимирович, солдат;
  • ГАРАК Юрій Юліянович, молодший лейтенант;
  • ГОРОШКО Віктор Семенович, солдат;
  • ГУЛЬКО Сергій Іванович, солдат;
  • ЗЛАГОДА Василь Євстахійович, старший солдат;
  • КОСТЮКЕВИЧ Юрій Петрович, капітан;
  • ЛЕБІДЬ Віталій Васильович, солдат;
  • ЛУЦИК Андрій Романович, молодший сержант;
  • МАШАРОВ Олег Миколайович, солдат;
  • РИХЛЕВИЧ Віктор Михайлович, солдат;
  • САВА Сергій Володимирович, старший солдат;
  • СИПЕНЬ Віталій Володимирович, молодший сержант;
  • СКЛЯРИК Іван Михайлович, солдат;
  • СТОЯНОВСЬКИЙ Андрій Володимирович, старший солдат;
  • СТРИХАЛЬСЬКИЙ Володимир Михайлович, солдат;
  • ШУЛІКОВСЬКИЙ Володимир Олегович, матрос;
  • ЩЕБИВЛОК Іван Богданович, молодший сержант;
  • ЩИРУК Ігор Федорович, солдат;
  • ЮРЕЧКО Юрій Володимирович, солдат;
  • ЯСІНСЬКИЙ Юрій Іванович, солдат.

Вічна пам’ять і шана захисникам, які віддали життя за Україну. Їхні імена — назавжди вписані в історію нашого міста.

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