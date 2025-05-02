УВАГА! ВАКАНСІЇ У ДСНС ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Команда фахівців, яка щодня працює заради безпеки людей, поповнюється!

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області оголошує набір на вакантні посади у сфері піротехнічних, підводних та гуманітарних розмінувань.

🔴 У групу піротехнічних робіт потрібні:

• 1 сапер

• 2 водії-сапери

🔵 У відділення підводного розмінування та інших спеціальних робіт групи підводного розмінування та інших спеціальних робіт:

• 2 водолази-сапери

• 1 водій-сапер

Це не просто робота. Це — служба, покликання, і щоденна місія із захисту людей від загроз, що залишилися після війн. Якщо ти готовий до викликів, прагнеш працювати в сильній команді та змінювати світ довкола на краще — ми чекаємо саме на тебе!

📌 Долучайся до лав ДСНС Тернопільщини!

Разом робимо країну безпечнішою 💪🇺🇦

📲 Деталі щодо умов служби та подачі документів — відділ персоналу ГУ ДСНС України у Тернопільській області, вул. Лесі Українки, 6, м. Тернопіль.

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