Господь забирає найкращих. Тернопільщина втратила захисника Івана Терещука

Дуже важка та сумна звістка прийшла у Тернопіль. Повідомляє Олег Шморгай.

Загинув на війні наш соколик, наш герой Іван Терещук , син та помічник приватного нотаріуса з Тернополя Лілії Терещук .





, син та помічник приватного нотаріуса з Тернополя . Захищаючи Україну від російської агресії загинув Іван Терещук, гравець футбольної збірної команди UNT. Важко втрачати друзів! Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Для допомоги родині 5363542320746333 – пише Володимир Марченко.

Розпач, біль та сльози… Страшне горе…

Господь забирає найкращих.

Слава Герою!

Вічна пам’ять!