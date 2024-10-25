Тернопільський та ше пʼять прокурорів написали заяви на звільнення

Заходи із запобігання зловживанням тривають, шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення, розповідає Генеральний прокурор Андрій Костін.

Продовжуємо комплексні заходи із протидії та запобігання зловживанням в органах прокуратури.

☑️П’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

☑️Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

☑️Також сьогодні в Офісі Генерального прокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.

Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів. Крім цього, Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи, – каже генеральний прокурор.