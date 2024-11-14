23:17 | 14.11.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Через суд вимагають звільнити та повернути самовільно зайняту земельну ділянку у «Дністровському каньйоні»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Прокурори Бучацької окружної прокуратури пред’явили позов про звільнення та повернення самовільно зайнятої земельної ділянки, яка знаходиться на території урочища «Червоне» за межами населеного пункту села Нирків Чортківського району, у Національному природному парку «Дністровський каньйон» та відноситься до земель лісогосподарського призначення.

Встановлено, що вказану земельну ділянку без будь-яких документів, що посвідчують право власності чи користування землею, самовільно зайняв мешканець сусідньої області, встановивши на ній об’єкт малої архітектурної форми (кіоск).

Районним судом відкрито провадження у справі, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *