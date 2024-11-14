Через суд вимагають звільнити та повернути самовільно зайняту земельну ділянку у «Дністровському каньйоні»
Прокурори Бучацької окружної прокуратури пред’явили позов про звільнення та повернення самовільно зайнятої земельної ділянки, яка знаходиться на території урочища «Червоне» за межами населеного пункту села Нирків Чортківського району, у Національному природному парку «Дністровський каньйон» та відноситься до земель лісогосподарського призначення.
Встановлено, що вказану земельну ділянку без будь-яких документів, що посвідчують право власності чи користування землею, самовільно зайняв мешканець сусідньої області, встановивши на ній об’єкт малої архітектурної форми (кіоск).
Районним судом відкрито провадження у справі, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.