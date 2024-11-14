При виконанні бойового завдання загинув Ігор Мороз з Тернопільщини

Війна продовжує забирати життя учнів Тернопільської школи #11.

З глибоким сумом і безмежною шаною вчитель Інна Чернецька повідомляє про загибель на Покровському напрямку її вихованця, сержанта Ігоря Вікторовича Мороза , 1993 року народження, який закінчив школу у 2009 році.

У 2014 році одружився, у шлюбі народилося двоє синів.

У січні 2023 року став на захист нашої держави. Ігор чесно і добросовісно ніс службу, відповідально виконував доручення командирів та був надійним побратимом.

11 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області сержант Мороз Ігор Вікторович загинув, до останку будучи вірним військовій присязі.

Вічна пам’ять Герою!💙💛

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