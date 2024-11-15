Господь забирає найкращих. Тернопільщина втратила захисника Івана Терещука
Дуже важка та сумна звістка прийшла у Тернопіль. Повідомляє Олег Шморгай.
- Загинув на війні наш соколик, наш герой Іван Терещук , син та помічник приватного нотаріуса з Тернополя Лілії Терещук.
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Захищаючи Україну від російської агресії загинув Іван Терещук, гравець футбольної збірної команди UNT. Важко втрачати друзів! Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Для допомоги родині 5363542320746333 – пише Володимир Марченко.
Розпач, біль та сльози… Страшне горе…
Господь забирає найкращих.
Слава Герою!
Вічна пам’ять!