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Пантеон Героїв 

Господь забирає найкращих. Тернопільщина втратила захисника Івана Терещука

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Дуже важка та сумна звістка прийшла у Тернопіль. Повідомляє Олег Шморгай.

  • Загинув на війні наш соколик, наш герой Іван Терещук , син та помічник приватного нотаріуса з Тернополя Лілії Терещук.

  • Захищаючи Україну від російської агресії загинув Іван Терещук, гравець футбольної збірної команди UNT. Важко втрачати друзів! Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Для допомоги родині 5363542320746333 – пише Володимир Марченко.

Розпач, біль та сльози… Страшне горе…

Господь забирає найкращих.

Слава Герою!

Вічна пам’ять!

 

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