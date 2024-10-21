Мільйонери-пенсіонери: хто з прокурорів на Тернопільщині отримує пенсії
Скандал із працівниками прокуратури, які отримують пенсії, набирає обертів. Оприлюднено рейтинг керівників обласних прокуратур із найвищими пенсіями.
Після публікації інформації про прокурорів-пенсіонерів з Хмельницької прокуратури Цензор.НЕТ вирішив проаналізувати декларації інших працівників обласних прокуратур у різних регіонах України.
На основі аналізу вдалося скласти перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію:
- Відкриває рейтинг Станіслав Муратов (43 роки) – заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 152 155 грн пенсії. Вперше пенсію він вказав у своїй декларації за 2020 рік.
- Дещо поступається йому також заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко (39 років). У 2023 році він отримав 1 015 225 грн пенсії. Вперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році.
- Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (45 років). У 2023 році він задекларував 823 071 грн пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році.
- Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова (42 роки) – керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 435 грн пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік.
- Володимир Лимар (47 років). Перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 грн пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році.
- Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що в органах прокуратури працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 160 грн пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік.
- Останній представник прокуратури Харківщини у рейтингу – заступник керівника Олександр Сузий (41 рік). У 2023 році отримав 439 576 грн пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році.
- Трішки поступається у розмірі пенсії керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років), який минулого року отримав 433 713 грн пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років.
- Керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький (51 рік) у 2023 році задекларував 424 671 грн пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році.
- Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури Ігор Сидоренко (46 років). Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік.
- В.о. керівника Миколаївської прокуратури Денис Фальченко (42 роки). В органах прокуратури працює із 2004 року. Згідно із декларацією, пенсію почав отримувати у 2023 році та задекларував 393 120 грн пенсії.
- Заступник керівника Сумської облпрокуратури Олексій Ляшенко у свої 39 років задекларував 385 499 грн пенсії за минулий рік. А вперше вказав її у декларації за 2021 рік, тобто у 36 років.
- Андрій Миколайчук (46 років) – керівник прокуратури Тернопільщини. У 2023 році отримав 326 331 грн пенсії. У 2021 році, коли йому було 43 роки, Миколайчук почав вказувати пенсію у своїх деклараціях.
- Заступниця керівника Кіровоградської прокуратури Олена Нестерова (50 років). У 2023 році отримала 298 100 грн пенсії. Почала отримувати пенсію, згідно з декларацією, у 2017 році. В органах прокуратури працює із 1999 року.
- Геннадій Демченко (57 років) – заступник керівника Київської облпрокуратури. У 2023 році отримав 252 160 грн пенсії. В органах прокуратури він працює із 1995 року.
- Сходинку посідає одразу кілька працівників. Відкриває її наймолодший представник цього рейтингу – заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури Іса Танривердієв (36 років). У 2023 році задекларував 251 160 грн пенсії. Вперше почав вказувати її у декларації за 2022 рік, тобто у 34 роки. Трудову діяльність в органах прокуратури він почав у 2011 році.
Олексій Олійник (44 роки) – керівник Хмельницької облпрокуратури, який отримав у 2023 році 251 160 грн. Вперше пенсія “засвітилася” у декларації за 2017 рік.
Юрій Висоцький (45 років) – перший заступник Олійника. Отримав 251 160 грн у 2023 році, почав вказувати виплати у деклараціях у 2020 році.
Юрій Шарнін (54 роки) – заступник керівника прокуратури Одещини. Також 215 160 грн пенсії за 2023 рік. В органах прокуратури він працює ще з 1993 року, пенсію вперше він вказав ще у декларації за 2015 рік.
Андрій Коваль – перший заступник керівника Запорізької облпрокуратури. 251 160 грн пенсії за 2023 рік. Інформації про вік немає, проте відомо, що працює в органах прокуратури він з 2001 року, а вперше пенсійні виплати вказав у декларації за 2020 рік.
Ткачук Вікторія – заступниця керівника прокуратури Донеччини. Також у 2023 році отримала 251 160 грн пенсії, яку вперше вказала у декларації за 2020 рік.
- Олександр Таргоній (51 рік) – перший заступник керівника Львівської облпрокуратури. За 2023 рік отримав 165 355 грн пенсії. В органах прокуратури працює із 1995 року. Вперше пенсію вказав у декларації за 2017 рік.
- Василь Гайворон (46 років) – перший заступник керівника Вінницької обласної прокуратури. У 2023 році отримав 154 398 грн пенсії. Вперше вказав її у декларації за 2023 рік. Загалом у прокуратурі працює із 2000 року.
- Станіслав Гущесов (46 років) – керівник Чернігівської прокуратури. Вперше пенсію вказав у декларації за 2023 рік, тоді він отримав 153 662 грн.
- Іван Косей (47 років) – перший заступник керівника Закарпатської облпрокуратури. У 2023 році отримав 136 038 грн пенсії. Вперше пенсію вказав у декларації за 2022 рік.
- Валерій Прихожанов (50 років) – перший заступник керівника Дніпропетровської облпрокуратури. У 2023 році отримав 122 921 грн пенсійних виплат. Вперше пенсію вказав у декларації за 2021 рік.
- Олександр Коршун ( 43 роки) – перший заступник керівника Сумської обласної прокуратури. Отримав 118 972 грн пенсії за 2023 рік. Вперше вказав її у декларації за 2020 рік.
- Василь Стефанець (49 років) – заступник керівника Івано-Франківської прокуратури. У 2023 році отримав 114 653 грн пенсії. У декларації за 2021 рік вперше її вказав.
- Олег Мостиховський (43 роки) – перший заступник керівника Житомирської облпрокуратури. У 2023 році вказав 100 664 грн пенсії. У цьому ж році вперше її почав отримувати.
- Олександр Білошицький (47 років) – керівник облпрокуратури Житомирщини. Отримав 85 005 грн пенсії у 2023 році. Вперше вказав її у декларації за 2021 рік.
- Сергій Біжко (48 років) – керівник прокуратури Дніпропетровщини. У 2023 році отримав 83 836 грн пенсії. Вперше пенсію вказав у декларації за 2021 рік.
- Ігор Домущей (48 років) – керівник Одеської обласної прокуратури. 82 080 грн пенсії задекларував у 2023 році. А вперше її вказано у декларації за 2021 рік.
- Олександр Панченко (45 років) – керівник Сумської облпрокуратури. У 2023 році отримав 76 023 грн пенсії. Вперше вказав її у декларації за 2021 рік.
- Віктор Тимчук (48 років) – керівник Волинської обласної прокуратури. У 2023 році отримав 75 850 грн пенсії. У декларації за 2020 рік вперше вказав її.
- Анатолій Ковальчук (52 роки) – керівник Закарпатської облпрокуратури. За 2023 рік отримав 65 946 грн пенсії. Вперше вказав її у декларації за 2020 рік.
Також ми проаналізували декларації інших працівників органів прокуратури, які крім основних зарплат отримують пенсії. Всього вдалося встановити 215 осіб в різних областях України.
Волинська прокуратура
- Тимчук Віктор Володимирович – Керівник обласної прокуратури
- Кравчук Олександр Васильович – Начальник відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення
- Кухтей-Хилюк Леся Віталіївна – начальник відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури
- Супрунюк Тетяна Анатоліївна – начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству
- Юрченко Олег Віталійович – начальник відділу кадрової роботи та державної служби
- Шамринський Олександр Євгенійович – начальник відділу організаційного та правового забезпечення
- Гарбуз Віктор Вікторович – начальник відділу міжнародно-правового співробітництва
- Супрун Сергій Федорович – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
- Дуднік Марта Максимівна – начальник Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури
- Луцик Юрій Максимович – Керівник Луцької окружної прокуратури Волинської області
- Кузьміч Руслан Володимирович – заступник керівника Луцька окружна прокуратура
Львівська прокуратура
- Таргоній Олександр Вячеславович – перший заступник керівника обласної прокуратури
- КАДИК Оксана Богданівна – Начальник відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації
- СИДОРЧУК Олег Олександрович – Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури
- ГОРИН Уляна Іллівна – Начальник відділу забезпечення обвинувачення в апеляційному суді
- ШКРУМ Віталій Михайлович – Начальник другого відділу процесуального керівництва
- ЦОБА Ігор Ігорович – Начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
- КОРКІШКО Віталій Миколайович – Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
- БАРАБАНОВА Ірина Степанівна – Начальник відділу документального забезпечення
- ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ Ігор Володимирович – Керівник Галицької окружної прокуратури міста Львова
- ЯНЧИШИН Сергій Володимирович – Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова
- ТЕЛИЧКО Олександр Олександрович – Керівник Самбірської окружної прокуратури
- КУПЕЦЬКИЙ Володимир Васильович – керівник Червоноградської окружної прокуратури Львівської області
Закарпатська прокуратура
- Косей Іван Юрійович – Перший заступник керівника обласної прокуратури
- Говоруха Володимир Вікторович – начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України
- Черничко Валерій Валеріанович – Начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
- Малинич Андрій Андрійович – начальник Відділу представництва інтересів держави в суді
- Палінчак Олеся Миколаївна – Начальник відділу міжнародно-правового співробітництва
- Сехін Ігор Сергійович – начальник відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
- Тетеніч Денис Юрійович – начальник Відділ захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству
- Бокшан Неля Петрівна – Начальник відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи
- Фрицюк Валентина Володимирівна – начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
- Кузан Віктор Васильович – заступник керівника Берегівської окружної прокуратури
- Онисько Мирослав Васильович (пенсія по інвалідності) – начальник Виноградівського віддлу Берегівської окружної прокуратури
- Савка Вадим Юрійович – начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури Закарпатської області
Івано-Франківська прокуратура
- ЧЕМЕРИНСЬКИЙ Любомир Яркович – начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
- БУРАК Богдан Григорович – начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки
- СВОБОДА Денис Олегович – Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури
- ГУЛКЕВИЧ Володимир Дмитрович – начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань
- МАРЧУК Орися Василівна – начальник відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
- ЧІГУР Степан Володимирович – начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству
- ДИЧУК Галина Петрівна – начальник відділу кадрової роботи та державної служби
- ЛЕВЕНЕЦЬ Ярослава Ігорівна – начальник відділу організаційного та правового забезпечення
- ЮРЧИШИН Вікторія Богданівна – начальник відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи
- БАЛКОВИЙ Василь Васильович – начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
- ІЛЬНИЦЬКИЙ Микола Степанович – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
- ШИШКО Євген Анатолійович – керівник Івано-Франківської окружної прокуратури
- ТЮШКА Ігор Іванович – начальник Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури
- ШУВАР Микола Теодорович – начальник Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури
- ГРИЩУК Володимир Іванович – начальник Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури
- ГАВРИЛЮК Петро Миколайович – начальник Долинського відділу Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області
- ШУТКА Іван Іванович – Начальник Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури
- МЕДВЕДЧУК Дмитро Петрович – Керівник Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області
- КОВАЛЮК Василь Петрович – начальник Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області
- МАРЧУК Василь Васильович – Начальник Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області
Рівненська прокуратура
- Рудницький Андрій Миколайович – керівник Рівненської обласної прокуратури
- Музичук Роман Романович – Начальник відділу організаційного та правового забезпечення
- Пазуха Володимир Онуфрійович – начальник відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
- Корольов Олексій Олексійович – начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури
- Дзівак Анна-Марія Анатоліївна – Начальник відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах
- Коломис Тетяна Петрівна – Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку
- Горбань Олена Володимирівна – Начальник відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
- Юрченко Валентин Дмитрович – Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
- Калаур Олег Леонідович – Керівник Сарненської окружної прокуратури Рівненської області
Чернівецька прокуратура
- Словський Роман Орестович – Начальник відділу організаційного та правового забезпечення
- Долотко Микола Михайлович – начальник Відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення
- Швець Олег Анатолійович – Начальник відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Чернівецької обласної прокуратури
- Ревега Костянтин Тодорович – Начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
- Івонча Михайло Петрович – начальник Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
- Блауш Василь Іванович – Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
- Кирик Олександр Федорович – Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури
- Романюк Петро Іванович – начальник Відділ організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
- Брюхович Андрій Йосипович – Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань
- Димчук Ігор Іванович – начальник Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури
Тернопільська прокуратура
- МИКОЛАЙЧУК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ – керівник Тернопільської обласної прокуратури (на фото вгорі)
- Штурма Наталія Василівна – керівник Кременецька окружна прокуратура
- Борщевська Галина Євгенівна – керівник Тернопільської окружної прокуратури
- Придруга Андрій Миронович – Перший заступник керівника Тернопільської окружної прокуратури
Житомирська прокуратура
- Білошицький Олександр Васильович – Керівник обласної прокуратури
- Мостиховський Олег Ігорович – Перший заступник керівника Житомирської обласної прокуратури
- Гребенюк Роксолана Володимирівна – Заступник керівника обласної прокуратури
- Ткачук Андрій Степанович – Начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України
- Головня Володимир Сергійович – Начальник відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації
- Сич Юрій Миколайович – Начальник відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин
- Зозуля Лариса Костянтинівна – Начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
- Сичук Олександр Петрович – Начальник відділу кадрової роботи та державної служби
- Поплавський Сергій Андрійович – Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
- Гоша Тетяна Іванівна – Головний спеціаліст з питань інформаційної політики
- Башинський Олександр Олегович – керівник Житомирської окружної прокуратури
- Мамкута Андрій Миколайович – Керівник Коростенської окружної прокуратури Житомирської області
- Зубак Сергій Олександрович – Керівник Коростишівської окружної прокуратури
Вінницька прокуратура
- Гайворон Василь Миколайович – Перший заступник керівника
- Саприга Вадим Андрійович – начальник Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України
- Джос Владислав Федорович – начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
- Ужвак Наталія Олександрівна – начальник відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
- Гунько Вікторія Миколаївна – начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству
Київська міська прокуратура
- РЕМЕНЮК Юрій Петрович – начальник управління підтримання публічного обвинувачення в суді
- КАРПУК Юрій Анатолійович – начальник відділ забезпечення обвинувачення в апеляційному суді
- БЕЗРУК Андрій Миколайович – начальник відділу протидії порушенням прав людини в правоохоронній та пенітенціарній сферах
- ДЗЮНИК Валентина Петрівна – начальник відділу кадрової роботи та державної служби
- ЧЕПЕНКО Ігор Григорович – начальник відділу організаційного та правового забезпечення
- ЛЕВЧЕНКО Олена Анатоліївна – начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
Хмельницька обласна прокуратура
- Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;
- Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, за нашими даними зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;
- Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;
- Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;
- Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури;
- Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
- Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;
- Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
- Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за нашими даними – зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;
- Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;
- Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області ;
- Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;
- Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;
- Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
- Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
- Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;
- Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;
- Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;
- Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;
- Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;
- Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;
- Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;
- Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;
- Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;
- Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;
- Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;
- Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;
- Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;
- Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;
- Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;
- Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;
- Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;
- Бандура Борис Борисович;
- Зубик Юрій Михайлович;
- Арсенюк Віктор Миколайович;
- Лисюк Іван Вікторович;
- Заремба Олександр Іванович;
- Поліщук Михайло Анатолійович;
- Благовісний Андрій Станіславович;
- Вітюк Євген Олександрович;
- Боднарук Тетяна Євгенівна;
- Скринник Максим Вадимович;
- Лютак Богдан Васильович;
- Кушнір Дмитро Володимирович;
- Гучинська Ірина Миколаївна;
- Туз Юрій Антонович;
- Васильєва Любов Володимирівна;
- Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;
- Пітель Марина Василівна;
- Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;
- Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.
Київська обласна прокуратура
- Казак Олена Анатоліївна – начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
Одеська прокуратура
- Домущей Ігор Валерійович – Керівник Одеської обласної прокуратури
- Шарнін Юрій Анатолійович – Заступник керівника Одеської обласної прокуратури
- Гудзенко Сергій Георгійович – Заступник начальника управління представництва інтересів держави в суді
Миколаївська прокуратура
- ФАЛЬЧЕНКО Денис Вікторович – перший заступник керівника
- Рябий Євгеній Іванович – Керівник Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської області
- Денисенко Віта Василівна – Керівник Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області
- Савицька Марія Валеріївна – Заступник керівника Миколаївська окружна прокуратура
- Кейс Світлана Василівна – начальник Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області
Кіровоградська обласна прокуратура
- Танривердієв Іса Муса огли – Заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури
- Нестерова Олена Вікторівна – заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури
- Невмитий Олександр Юрійович – Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу)
- Чорна Алла Василівна – прокурор Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області
Черкаська прокуратура
- Шевцова Катерина Володимирівна – Керівник Черкаської обласної прокуратури
- Замотайло Андрій Анатолійович – керівник Черкаської окружної прокуратури
- Анікеєв Андрій Олексійович – Заступник керівника СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОКУРАТУРА У СФЕРІ ОБОРОНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ
Чернігівська облпрокуратура
- Гущесов Станіслав Валерійович – Керівник Чернігівської обласної прокуратури
- Грюк Владислав Вікторович – Заступник керівника Чернігівської обласної прокуратури
- Біленко Анатолій Михайлович – Начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
- Городничий Олександр Віталійович – Начальник відділу Чернігівської обласної прокуратури
- Кузьменко Оксана Павлівна– начальник відділу організаційного та правового забезпечення
- Калітник Оксана Михайлівна – Начальник відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи
- Шваб Леся Володимирівна – Начальник відділу підтримання публічного обвинувачення в суді та забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
- Шевкун Надія Андріївна – Начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству
- Карась Валерій Миколайович – Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань
- Криворучко Андрій Миколайович– Начальник відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах
- Лайло Ігор Вікторович – керівник Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області
Сумська прокуратура
- Панченко Олександр Володимирович – Керівник Сумської обласної прокуратури
- Коршун Олександр Вікторович – Перший заступник керівника Сумської обласної прокуратури
- Сидоренко Ігор Анатолійович – Заступник керівника Сумської обласної прокуратури
- Ляшенко Олексій Сергійович – Заступник керівника Сумської обласної прокуратури
- Язиков Олександр Володимирович – окружна прокуратура Сум
- Лавріненко Руслан Миколайович – Охтирська окружна прокуратура
- Таранушич Сергій Васильович – Керівник Сумської окружної прокуратури
Прокуратура Харківщини
- Лимар Володимир Леонідович – Перший заступник керівника Харківської обласної прокуратури
- Сузий Олександр Анатолійович – заступник керівника Харківської обласної прокуратури
- Муратов Станіслав Семенович – заступник керівника Харківської обласної прокуратури
- Кравченко Андрій Григорович – заступник керівника Харківської обласної прокуратури
- Новіков Едуард Юрійович – керівник Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області
- Сотник Сергій Олександрович – керівник Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова
- Купріянов Володимир Борисович – Керівник Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області
- Скуратович Руслан Франакович – Керівник Салтівської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області
- Нестєров Дмитро Ігорович – Керівник Красноградської окружної прокуратури Харківської області
- Миргородський Едуард Олексійович – керівник Куп’янської окружної прокуратури Харківської області
- Прилуцький Сергій Миколайович – керівник Чугуївська окружна прокуратура Харківської області
Дніпропетровська прокуратура
- Біжко Сергій Віталійович – Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури
- Прихожанов Валерій Олександрович – перший заступник керівника обласної прокуратури
- Савенко Олександр Анатолійович– заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури
- Риженко Олег Вікторович – заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури
- Литвин-Сауткіна Вікторія Миколаївна – начальник відділу організаційного та правового забезпечення
- Журавльова Світлана Анатоліївна – Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
- Тимошенко Володимир Володимирович – Начальник управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Дніпропетровської обласної прокуратури
- Антонова Інна Олегівна – Начальник відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва інтересів держави в суді
- Яловий Олег Іванович – начальник другого відділу забезпечення обвинувачення в регіоні та апеляційному суді
- Цховребов Алан Олександрович – Начальник відділу обласної прокуратури
- Бурчик Юрій Віталійович – Керівник Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області
- Магола Олег Ярославович – керівник Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону
Донецька прокуратура
- Голубов Олександр Валентинович – керівник Сєвєродонецької окружної прокуратури
- Заєць Сергій Володимирович – Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури
- Бакуменко Олександр Миколайович – заступник керівника Донецької обласної прокуратури
Запорізька прокуратура
- Спільник Сергій Іванович – Керівник Запорізької обласної прокуратури
- Коваль Андрій Васильович – Перший заступник керівника Запорізької обласної прокуратури
Мільйонери-пенсіонери: хто з обласних прокурорів отримує найбільші пенсії Джерело: https://censor.net/ua/r3515748