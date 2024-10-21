Олексій Олійник (44 роки) – керівник Хмельницької облпрокуратури, який отримав у 2023 році 251 160 грн. Вперше пенсія “засвітилася” у декларації за 2017 рік.





Юрій Висоцький (45 років) – перший заступник Олійника. Отримав 251 160 грн у 2023 році, почав вказувати виплати у деклараціях у 2020 році.





Юрій Шарнін (54 роки) – заступник керівника прокуратури Одещини. Також 215 160 грн пенсії за 2023 рік. В органах прокуратури він працює ще з 1993 року, пенсію вперше він вказав ще у декларації за 2015 рік.





Андрій Коваль – перший заступник керівника Запорізької облпрокуратури. 251 160 грн пенсії за 2023 рік. Інформації про вік немає, проте відомо, що працює в органах прокуратури він з 2001 року, а вперше пенсійні виплати вказав у декларації за 2020 рік.





Ткачук Вікторія – заступниця керівника прокуратури Донеччини. Також у 2023 році отримала 251 160 грн пенсії, яку вперше вказала у декларації за 2020 рік.



