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Мільйонери-пенсіонери: хто з прокурорів на Тернопільщині отримує пенсії

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Скандал із працівниками прокуратури, які отримують пенсії, набирає обертів. Оприлюднено рейтинг керівників обласних прокуратур із найвищими пенсіями.

Після публікації інформації про прокурорів-пенсіонерів з Хмельницької прокуратури Цензор.НЕТ вирішив проаналізувати декларації інших працівників обласних прокуратур у різних регіонах України.

На основі аналізу вдалося скласти перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію:

  1. Відкриває рейтинг Станіслав Муратов (43 роки) – заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 152 155 грн пенсії. Вперше пенсію він вказав у своїй декларації за 2020 рік.
  2. Дещо поступається йому також заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко (39 років). У 2023 році він отримав 1 015 225 грн пенсії. Вперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році.
  3. Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (45 років). У 2023 році він задекларував 823 071 грн пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році.
  4. Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова (42 роки) – керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 435 грн пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік.
  5. Володимир Лимар (47 років). Перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 грн пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році.
  6. Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що в органах прокуратури працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 160 грн пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік.
  7. Останній представник прокуратури Харківщини у рейтингу – заступник керівника Олександр Сузий (41 рік). У 2023 році отримав 439 576 грн пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році.
  8. Трішки поступається у розмірі пенсії керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років), який минулого року отримав 433 713 грн пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років.
  9. Керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький (51 рік) у 2023 році задекларував 424 671 грн пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році.
  10. Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури Ігор Сидоренко (46 років). Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік.
  11. В.о. керівника Миколаївської прокуратури Денис Фальченко (42 роки). В органах прокуратури працює із 2004 року. Згідно із декларацією, пенсію почав отримувати у 2023 році та задекларував 393 120 грн пенсії.
  12. Заступник керівника Сумської облпрокуратури Олексій Ляшенко у свої 39 років задекларував 385 499 грн пенсії за минулий рік. А вперше вказав її у декларації за 2021 рік, тобто у 36 років.
  13. Андрій Миколайчук (46 років) – керівник прокуратури Тернопільщини. У 2023 році отримав 326 331 грн пенсії. У 2021 році, коли йому було 43 роки, Миколайчук почав вказувати пенсію у своїх деклараціях.
  14. Заступниця керівника Кіровоградської прокуратури Олена Нестерова (50 років). У 2023 році отримала 298 100 грн пенсії. Почала отримувати пенсію, згідно з декларацією, у 2017 році. В органах прокуратури працює із 1999 року.
  15. Геннадій Демченко (57 років) – заступник керівника Київської облпрокуратури. У 2023 році отримав 252 160 грн пенсії. В органах прокуратури він працює із 1995 року.
  16. Сходинку посідає одразу кілька працівників. Відкриває її наймолодший представник цього рейтингу – заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури Іса Танривердієв (36 років). У 2023 році задекларував 251 160 грн пенсії. Вперше почав вказувати її у декларації за 2022 рік, тобто у 34 роки. Трудову діяльність в органах прокуратури він почав у 2011 році.

    Олексій Олійник (44 роки) – керівник Хмельницької облпрокуратури, який отримав у 2023 році 251 160 грн. Вперше пенсія “засвітилася” у декларації за 2017 рік.

    Юрій Висоцький (45 років) – перший заступник Олійника. Отримав 251 160 грн у 2023 році, почав вказувати виплати у деклараціях у 2020 році.

    Юрій Шарнін (54 роки) – заступник керівника прокуратури Одещини. Також 215 160 грн пенсії за 2023 рік. В органах прокуратури він працює ще з 1993 року, пенсію вперше він вказав ще у декларації за 2015 рік.

    Андрій Коваль – перший заступник керівника Запорізької облпрокуратури. 251 160 грн пенсії за 2023 рік. Інформації про вік немає, проте відомо, що працює в органах прокуратури він з 2001 року, а вперше пенсійні виплати вказав у декларації за 2020 рік.

    Ткачук Вікторія – заступниця керівника прокуратури Донеччини. Також у 2023 році отримала 251 160 грн пенсії, яку вперше вказала у декларації за 2020 рік.

  17. Олександр Таргоній (51 рік) – перший заступник керівника Львівської облпрокуратури. За 2023 рік отримав 165 355 грн пенсії. В органах прокуратури працює із 1995 року. Вперше пенсію вказав у декларації за 2017 рік.
  18. Василь Гайворон (46 років) – перший заступник керівника Вінницької обласної прокуратури. У 2023 році отримав 154 398 грн пенсії. Вперше вказав її у декларації за 2023 рік. Загалом у прокуратурі працює із 2000 року.
  19. Станіслав Гущесов (46 років) – керівник Чернігівської прокуратури. Вперше пенсію вказав у декларації за 2023 рік, тоді він отримав 153 662 грн.
  20. Іван Косей (47 років) – перший заступник керівника Закарпатської облпрокуратури. У 2023 році отримав 136 038 грн пенсії. Вперше пенсію вказав у декларації за 2022 рік.
  21. Валерій Прихожанов (50 років) – перший заступник керівника Дніпропетровської облпрокуратури. У 2023 році отримав 122 921 грн пенсійних виплат. Вперше пенсію вказав у декларації за 2021 рік.
  22. Олександр Коршун ( 43 роки) – перший заступник керівника Сумської обласної прокуратури. Отримав 118 972 грн пенсії за 2023 рік. Вперше вказав її у декларації за 2020 рік.
  23. Василь Стефанець (49 років) – заступник керівника Івано-Франківської прокуратури. У 2023 році отримав 114 653 грн пенсії. У декларації за 2021 рік вперше її вказав.
  24. Олег Мостиховський (43 роки) – перший заступник керівника Житомирської облпрокуратури. У 2023 році вказав 100 664 грн пенсії. У цьому ж році вперше її почав отримувати.
  25. Олександр Білошицький (47 років) – керівник облпрокуратури Житомирщини. Отримав 85 005 грн пенсії у 2023 році. Вперше вказав її у декларації за 2021 рік.
  26. Сергій Біжко (48 років) – керівник прокуратури Дніпропетровщини. У 2023 році отримав 83 836 грн пенсії. Вперше пенсію вказав у декларації за 2021 рік.
  27. Ігор Домущей (48 років) – керівник Одеської обласної прокуратури. 82 080 грн пенсії задекларував у 2023 році. А вперше її вказано у декларації за 2021 рік.
  28. Олександр Панченко (45 років) – керівник Сумської облпрокуратури. У 2023 році отримав 76 023 грн пенсії. Вперше вказав її у декларації за 2021 рік.
  29. Віктор Тимчук (48 років) – керівник Волинської обласної прокуратури. У 2023 році отримав 75 850 грн пенсії. У декларації за 2020 рік вперше вказав її.
  30. Анатолій Ковальчук (52 роки) – керівник Закарпатської облпрокуратури. За 2023 рік отримав 65 946 грн пенсії. Вперше вказав її у декларації за 2020 рік.

Також ми проаналізували декларації інших працівників органів прокуратури, які крім основних зарплат отримують пенсії. Всього вдалося встановити 215 осіб в різних областях України.

Волинська прокуратура

  1. Тимчук Віктор Володимирович – Керівник обласної прокуратури
  2. Кравчук Олександр Васильович – Начальник відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення
  3. Кухтей-Хилюк Леся Віталіївна – начальник відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури
  4. Супрунюк Тетяна Анатоліївна – начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству
  5. Юрченко Олег Віталійович – начальник відділу кадрової роботи та державної служби
  6. Шамринський Олександр Євгенійович – начальник відділу організаційного та правового забезпечення
  7. Гарбуз Віктор Вікторович – начальник відділу міжнародно-правового співробітництва
  8. Супрун Сергій Федорович – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
  9. Дуднік Марта Максимівна – начальник Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури
  10. Луцик Юрій Максимович – Керівник Луцької окружної прокуратури Волинської області
  11. Кузьміч Руслан Володимирович – заступник керівника Луцька окружна прокуратура

Львівська прокуратура

  1. Таргоній Олександр Вячеславович – перший заступник керівника обласної прокуратури
  2. КАДИК Оксана Богданівна – Начальник відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації
  3. СИДОРЧУК Олег Олександрович – Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури
  4. ГОРИН Уляна Іллівна – Начальник відділу забезпечення обвинувачення в апеляційному суді
  5. ШКРУМ Віталій Михайлович – Начальник другого відділу процесуального керівництва
  1. ЦОБА Ігор Ігорович – Начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
  2. КОРКІШКО Віталій Миколайович – Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
  3. БАРАБАНОВА Ірина Степанівна – Начальник відділу документального забезпечення
  4. ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ Ігор Володимирович – Керівник Галицької окружної прокуратури міста Львова
  5. ЯНЧИШИН Сергій Володимирович – Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова
  6. ТЕЛИЧКО Олександр Олександрович – Керівник Самбірської окружної прокуратури
  7. КУПЕЦЬКИЙ Володимир Васильович – керівник Червоноградської окружної прокуратури Львівської області

Закарпатська прокуратура

  1. Косей Іван Юрійович – Перший заступник керівника обласної прокуратури
  2. Говоруха Володимир Вікторович – начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України
  3. Черничко Валерій Валеріанович – Начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
  4. Малинич Андрій Андрійович – начальник Відділу представництва інтересів держави в суді
  5. Палінчак Олеся Миколаївна – Начальник відділу міжнародно-правового співробітництва
  6. Сехін Ігор Сергійович – начальник відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
  7. Тетеніч Денис Юрійович – начальник Відділ захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству
  8. Бокшан Неля Петрівна – Начальник відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи
  9. Фрицюк Валентина Володимирівна – начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
  10. Кузан Віктор Васильович – заступник керівника Берегівської окружної прокуратури
  11. Онисько Мирослав Васильович (пенсія по інвалідності) – начальник Виноградівського віддлу Берегівської окружної прокуратури
  12. Савка Вадим Юрійович – начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури Закарпатської області

Івано-Франківська прокуратура

  1. ЧЕМЕРИНСЬКИЙ Любомир Яркович – начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
  2. БУРАК Богдан Григорович – начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки
  3. СВОБОДА Денис Олегович – Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури
  4. ГУЛКЕВИЧ Володимир Дмитрович – начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань
  5. МАРЧУК Орися Василівна – начальник відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
  6. ЧІГУР Степан Володимирович – начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству
  7. ДИЧУК Галина Петрівна – начальник відділу кадрової роботи та державної служби
  8. ЛЕВЕНЕЦЬ Ярослава Ігорівна – начальник відділу організаційного та правового забезпечення
  9. ЮРЧИШИН Вікторія Богданівна – начальник відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи
  10. БАЛКОВИЙ Василь Васильович – начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
  11. ІЛЬНИЦЬКИЙ Микола Степанович – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
  12. ШИШКО Євген Анатолійович – керівник Івано-Франківської окружної прокуратури
  13. ТЮШКА Ігор Іванович – начальник Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури
  14. ШУВАР Микола Теодорович – начальник Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури
  15. ГРИЩУК Володимир Іванович – начальник Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури
  1. ГАВРИЛЮК Петро Миколайович – начальник Долинського відділу Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області
  2. ШУТКА Іван Іванович – Начальник Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури
  3. МЕДВЕДЧУК Дмитро Петрович – Керівник Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області
  4. КОВАЛЮК Василь Петрович – начальник Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області
  5. МАРЧУК Василь Васильович – Начальник Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області

Рівненська прокуратура

  1. Рудницький Андрій Миколайович – керівник Рівненської обласної прокуратури
  2. Музичук Роман Романович – Начальник відділу організаційного та правового забезпечення
  3. Пазуха Володимир Онуфрійович – начальник відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
  4. Корольов Олексій Олексійович – начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Рівненської обласної прокуратури
  5. Дзівак Анна-Марія Анатоліївна – Начальник відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах
  6. Коломис Тетяна Петрівна – Начальник відділу фінансування та бухгалтерського обліку
  7. Горбань Олена Володимирівна – Начальник відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
  8. Юрченко Валентин Дмитрович – Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
  9. Калаур Олег Леонідович – Керівник Сарненської окружної прокуратури Рівненської області

Чернівецька прокуратура

  1. Словський Роман Орестович – Начальник відділу організаційного та правового забезпечення
  2. Долотко Микола Михайлович – начальник Відділ нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення
  3. Швець Олег Анатолійович – Начальник відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Чернівецької обласної прокуратури
  4. Ревега Костянтин Тодорович – Начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
  5. Івонча Михайло Петрович – начальник Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів
  6. Блауш Василь Іванович – Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
  7. Кирик Олександр Федорович – Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури
  8. Романюк Петро Іванович – начальник Відділ організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
  9. Брюхович Андрій Йосипович – Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань
  10. Димчук Ігор Іванович – начальник Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури

Тернопільська прокуратура

  1. МИКОЛАЙЧУК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ – керівник Тернопільської обласної прокуратури (на фото вгорі)
  2. Штурма Наталія Василівна – керівник Кременецька окружна прокуратура
  3. Борщевська Галина Євгенівна – керівник Тернопільської окружної прокуратури
  4. Придруга Андрій Миронович – Перший заступник керівника Тернопільської окружної прокуратури

Житомирська прокуратура

  1. Білошицький Олександр Васильович – Керівник обласної прокуратури
  2. Мостиховський Олег Ігорович – Перший заступник керівника Житомирської обласної прокуратури
  3. Гребенюк Роксолана Володимирівна – Заступник керівника обласної прокуратури
  4. Ткачук Андрій Степанович – Начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України
  5. Головня Володимир Сергійович – Начальник відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації
  6. Сич Юрій Миколайович – Начальник відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин
  7. Зозуля Лариса Костянтинівна – Начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
  8. Сичук Олександр Петрович – Начальник відділу кадрової роботи та державної служби
  9. Поплавський Сергій Андрійович – Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб
  10. Гоша Тетяна Іванівна – Головний спеціаліст з питань інформаційної політики
  11. Башинський Олександр Олегович – керівник Житомирської окружної прокуратури
  12. Мамкута Андрій Миколайович – Керівник Коростенської окружної прокуратури Житомирської області
  13. Зубак Сергій Олександрович – Керівник Коростишівської окружної прокуратури

Вінницька прокуратура

  1. Гайворон Василь Миколайович – Перший заступник керівника
  2. Саприга Вадим Андрійович – начальник Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України
  3. Джос Владислав Федорович – начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
  4. Ужвак Наталія Олександрівна – начальник відділу організації і забезпечення підтримання публічного обвинувачення в суді
  5. Гунько Вікторія Миколаївна – начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству

Київська міська прокуратура

  1. РЕМЕНЮК Юрій Петрович – начальник управління підтримання публічного обвинувачення в суді
  2. КАРПУК Юрій Анатолійович – начальник відділ забезпечення обвинувачення в апеляційному суді
  3. БЕЗРУК Андрій Миколайович – начальник відділу протидії порушенням прав людини в правоохоронній та пенітенціарній сферах
  4. ДЗЮНИК Валентина Петрівна – начальник відділу кадрової роботи та державної служби
  5. ЧЕПЕНКО Ігор Григорович – начальник відділу організаційного та правового забезпечення
  6. ЛЕВЧЕНКО Олена Анатоліївна – начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів

Хмельницька обласна прокуратура

  1. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;
  2. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, за нашими даними зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;
  3. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;
  4. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;
  5. Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури;
  6. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
  7. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;
  8. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
  9. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за нашими даними – зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;
  10. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;
  11. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області ;
  12. Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;
  13. Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;
  14. Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
  15. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
  16. Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;
  17. Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;
  18. Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;
  19. Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;
  20. Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;
  21. Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;
  22. Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;
  23. Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;
  24. Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;
  25. Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;
  26. Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;
  27. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;
  28. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;
  29. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;
  30. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;
  31. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;
  32. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;
  33. Бандура Борис Борисович;
  34. Зубик Юрій Михайлович;
  35. Арсенюк Віктор Миколайович;
  36. Лисюк Іван Вікторович;
  37. Заремба Олександр Іванович;
  38. Поліщук Михайло Анатолійович;
  39. Благовісний Андрій Станіславович;
  40. Вітюк Євген Олександрович;
  41. Боднарук Тетяна Євгенівна;
  42. Скринник Максим Вадимович;
  43. Лютак Богдан Васильович;
  44. Кушнір Дмитро Володимирович;
  45. Гучинська Ірина Миколаївна;
  46. Туз Юрій Антонович;
  47. Васильєва Любов Володимирівна;
  48. Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;
  49. Пітель Марина Василівна;
  50. Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;
  51. Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.

Київська обласна прокуратура

  1. Казак Олена Анатоліївна – начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів

Одеська прокуратура

  1. Домущей Ігор Валерійович – Керівник Одеської обласної прокуратури
  2. Шарнін Юрій Анатолійович – Заступник керівника Одеської обласної прокуратури
  3. Гудзенко Сергій Георгійович – Заступник начальника управління представництва інтересів держави в суді

Миколаївська прокуратура

  1. ФАЛЬЧЕНКО Денис Вікторович – перший заступник керівника
  2. Рябий Євгеній Іванович – Керівник Окружної прокуратури міста Миколаєва Миколаївської області
  3. Денисенко Віта Василівна – Керівник Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області
  4. Савицька Марія Валеріївна – Заступник керівника Миколаївська окружна прокуратура
  5. Кейс Світлана Василівна – начальник Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області

Кіровоградська обласна прокуратура

  1. Танривердієв Іса Муса огли – Заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури
  2. Нестерова Олена Вікторівна – заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури
  3. Невмитий Олександр Юрійович – Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу)
  4. Чорна Алла Василівна – прокурор Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області

Черкаська прокуратура

  1. Шевцова Катерина Володимирівна – Керівник Черкаської обласної прокуратури
  2. Замотайло Андрій Анатолійович – керівник Черкаської окружної прокуратури
  3. Анікеєв Андрій Олексійович – Заступник керівника СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОКУРАТУРА У СФЕРІ ОБОРОНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ

Чернігівська облпрокуратура

  1. Гущесов Станіслав Валерійович – Керівник Чернігівської обласної прокуратури
  2. Грюк Владислав Вікторович – Заступник керівника Чернігівської обласної прокуратури
  3. Біленко Анатолій Михайлович – Начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
  4. Городничий Олександр Віталійович – Начальник відділу Чернігівської обласної прокуратури
  5. Кузьменко Оксана Павлівна– начальник відділу організаційного та правового забезпечення
  6. Калітник Оксана Михайлівна – Начальник відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи
  7. Шваб Леся Володимирівна – Начальник відділу підтримання публічного обвинувачення в суді та забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції
  8. Шевкун Надія Андріївна – Начальник відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству
  9. Карась Валерій Миколайович – Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань
  10. Криворучко Андрій Миколайович– Начальник відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах
  11. Лайло Ігор Вікторович – керівник Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області

Сумська прокуратура

  1. Панченко Олександр Володимирович – Керівник Сумської обласної прокуратури
  2. Коршун Олександр Вікторович – Перший заступник керівника Сумської обласної прокуратури
  3. Сидоренко Ігор Анатолійович – Заступник керівника Сумської обласної прокуратури
  4. Ляшенко Олексій Сергійович – Заступник керівника Сумської обласної прокуратури
  5. Язиков Олександр Володимирович – окружна прокуратура Сум
  6. Лавріненко Руслан Миколайович – Охтирська окружна прокуратура
  7. Таранушич Сергій Васильович – Керівник Сумської окружної прокуратури

Прокуратура Харківщини

  1. Лимар Володимир Леонідович – Перший заступник керівника Харківської обласної прокуратури
  2. Сузий Олександр Анатолійович – заступник керівника Харківської обласної прокуратури
  3. Муратов Станіслав Семенович – заступник керівника Харківської обласної прокуратури
  4. Кравченко Андрій Григорович – заступник керівника Харківської обласної прокуратури
  5. Новіков Едуард Юрійович – керівник Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області
  6. Сотник Сергій Олександрович – керівник Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова
  7. Купріянов Володимир Борисович – Керівник Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області
  8. Скуратович Руслан Франакович – Керівник Салтівської окружної прокуратури м.Харкова Харківської області
  9. Нестєров Дмитро Ігорович – Керівник Красноградської окружної прокуратури Харківської області
  10. Миргородський Едуард Олексійович – керівник Куп’янської окружної прокуратури Харківської області
  11. Прилуцький Сергій Миколайович – керівник Чугуївська окружна прокуратура Харківської області

Дніпропетровська прокуратура

  1. Біжко Сергій Віталійович – Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури
  2. Прихожанов Валерій Олександрович – перший заступник керівника обласної прокуратури
  3. Савенко Олександр Анатолійович– заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури
  4. Риженко Олег Вікторович – заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури
  5. Литвин-Сауткіна Вікторія Миколаївна – начальник відділу організаційного та правового забезпечення
  6. Журавльова Світлана Анатоліївна – Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю
  7. Тимошенко Володимир Володимирович – Начальник управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Дніпропетровської обласної прокуратури
  8. Антонова Інна Олегівна – Начальник відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва інтересів держави в суді
  9. Яловий Олег Іванович – начальник другого відділу забезпечення обвинувачення в регіоні та апеляційному суді
  10. Цховребов Алан Олександрович – Начальник відділу обласної прокуратури
  11. Бурчик Юрій Віталійович – Керівник Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області
  12. Магола Олег Ярославович – керівник Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

Донецька прокуратура

  1. Голубов Олександр Валентинович – керівник Сєвєродонецької окружної прокуратури
  2. Заєць Сергій Володимирович – Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури
  3. Бакуменко Олександр Миколайович – заступник керівника Донецької обласної прокуратури

Запорізька прокуратура

  1. Спільник Сергій Іванович – Керівник Запорізької обласної прокуратури
  2. Коваль Андрій Васильович – Перший заступник керівника Запорізької обласної прокуратури 

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Мільйонери-пенсіонери: хто з обласних прокурорів отримує найбільші пенсії Джерело: https://censor.net/ua/r3515748

 

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