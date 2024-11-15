Тернопільщина втратила захисника Сергія Мушенка

Сьогодні надійшло сповіщення про те, що 13 листопада 2024 року зупинилося серце військовослужбовця ЗСУ із Радошівки МУШЕНКА Сергія Миколайовича– солдата, навідника зенітного кулеметного відділення зенітного кулеметного взводу зенітної кулеметної роти військової частини А****. Повідомляють у Великодедеркальській громаді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Вічна пам’ять і слава померлому Захиснику!

Зустріч спочилого воїна відбудеться сьогодні, 15 листопада, у Радошівці орієнтовно між 14-15 годинами.

Про дату та час похорону буде повідомлено додатково.