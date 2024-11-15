Тернополяни збирають 130 тисяч гривень для 105 окремої бригади ТРО 83-го батальйону роти вогневої підтримки

Тернополянка Марія Попович відкрила збір на 130 тисяч гривень для 105 окремої бригади ТРО 83-го батальйону роти вогневої підтримки в якій слухать мешканці Тернопільської області і зараз захищають Україну на харківському напрямку.

Що входить у збір на 130.000 тисяч

-ремонт автомобіля, який постраждав від окупантів

– 2 дрони Бомбер

– дрон Камікадзе

– екофлоу

Велике прохання про підтримку, хто не може долучитися гривнею – зробіть репост, поставте лайк, щоб якомога більше українців змогли долучитися до збору.

На сьогодні зібрано 3 тисячі 140 гривень.

Рахунок і посилання на банку закріплений у жінки в профілі.

Посилання на банку

Номер картки банки

5375 4112 2168 6152