Тернополяни збирають 130 тисяч гривень для 105 окремої бригади ТРО 83-го батальйону роти вогневої підтримки
Тернополянка Марія Попович відкрила збір на 130 тисяч гривень для 105 окремої бригади ТРО 83-го батальйону роти вогневої підтримки в якій слухать мешканці Тернопільської області і зараз захищають Україну на харківському напрямку.
Що входить у збір на 130.000 тисяч
-ремонт автомобіля, який постраждав від окупантів
– 2 дрони Бомбер
– дрон Камікадзе
– екофлоу
Велике прохання про підтримку, хто не може долучитися гривнею – зробіть репост, поставте лайк, щоб якомога більше українців змогли долучитися до збору.
На сьогодні зібрано 3 тисячі 140 гривень.
Рахунок і посилання на банку закріплений у жінки в профілі.
Посилання на банку
Номер картки банки
5375 4112 2168 6152