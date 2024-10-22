У Тернополі назріває новий скандал за землю дитячої лікарні: облрада хоче “з’їсти” головного лікаря?

У червні 2023 року правоохоронці затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської облдержадміністрації при отриманні 600 тисяч гривень хабаря. Суди ще досі тривають, Головко навіть нахабно поновлювався на посаді, але якщо ви думаєте, що на цьому корупцію в облраді подолано, дуже помиляєтесь.

Вже рік нове керівництво обласної ради облизується на півтора гектара землі біля Тернопільської обласної дитячої лікарні, що на вулиці Сахарова. Сотка землі під забудову там коштує 20 тисяч доларів – питання на 3 мільйони доларів. Головний лікар обласної дитячої лікарні Григорій Корицький не погодився на «схематоз» чи деребан. Поважного лікаря спокушали по різному. Але він не піддався. Не хотів сорому на старості років.

І що вирішили ділки? Звісно, позбутися головного лікаря. Нещодавно було перепризначення головних лікарів на Тернопільщині. Всі, хто приніс 100 тисяч «зелених» успішно оновився. Таке розповідають в медичних колах Тернополя. Бо із зарплат платять регулярно «податок» головним.

Григорій Іванович таких грошей не мав і не збирався нести. «Податків» не збирає. Взагалі у дитячій лікарні з колективу не здирають три шкури як це нібито практикують в багатьох медичних закладах Тернопільщини.

Тому працівники лікарні послухали відверту розповідь керівника і підтримали його позицію. Могли ж бути ображені, сказати вступіться, ми не хочемо клопотів.

В депутатських колах говорять, що в Корицького не взяли б грошей, бо можна заробити в рази більше без нього.

На крісло головного лікаря нібито претендує «слуга» Володимир Семерез, який якраз очолює комісію з питань охорони здоров’я. Про нього колеги-медики відгукують негативно. Кажуть, завалив все, до чого причетний, а тепер хоче прилаштувати дупу в нове крісло. Значна частина депутатів не хочуть приставати на цю авантюру, тому процес із призначенням завис.

А коли бракує мізків і професіоналізму, починають «ламати дрова» як вміють.

Саме томуз’являються ось такі публікації, дописи про справедливість в соцмережах, бо колектив лікарні шукає вплив на знахабнілих народних обранців з допомогою розголосу та громадського осуду.

В процесі підготовки замітки “впала в око” помітна роль у “процесі” Ольги Ярмоленко, яка поки сидить на кількох стільцях. Вона і директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації, і депутат Тернопільської облради від партії нардепа Миколи Люшняка «Довіра» та член комісії з питань охорони здоров’я.

«Довіра» Тернопільської облради «прославилась» на всю Україну своїм головою бюджетної комісії Олегом Щиголем, який у січні цього року вимагав у військового 50% від виділеної Тернопільською облрадою допомоги. Аналізуючи це все спадає на думку українське прислів’я «Злодій на злодію їде і злодієм поганяє».

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Але нам треба розповідати про своїх баранів. У кінці цього року у Ольги Ярмоленко закінчується контракт в департаменті. Кажуть люди з новим керівником обласної військової адміністрації В’ячеславом Негодою у неї робочі стосунки не склались. Відповідно погодження на новий контракт вона не отримає. Отже, теж нібито готує «запасний аеродром».

Звісно, це все лише проекти, які поки не втілені у життя. І сподіваємось, не втіляться.

«Остапи Бендери» з облради, щоб вгамувати свої апетити із землею, вирішили провести конкурс на заміщення вакантної посади. Подають громадськості інформацію, що 70-річного Григорія Корицького треба змінювати. Мовляв, чоловік вже 20 років на посаді. Але колеги-медики кажуть, що Григорій Іванович не просто в адекваті, він ще дасть фору молодим. Лише у 2016 році захистив докторську десертацію. Фахівець у розквіті. Тому колектив за нього горою. Облрада отримає черговий скандал, якщо почне гнути свою лінію. Тернополяни пам’ятають, як один із керівник облради очолював Тернопільську райдержадміністрацію за часів Віктора Ющенка і як звідти «випарувалась» земля. Тепер ці всі так звані «патріоти» будують «за майбутнє» Чайківського і Коломойського. А насправді розуміють, що після Перемоги їм на виборах нічого не світить і вже бігають по партіях і просяться в список. А поки мають шанс «заробити» – роблять усе…

В Тернопільській облраді не знають, що зараз в Україні триває 11 рік війна. Нещодавно написали колективу лікарні провести збори і запропонувати дві кандидатури до конкурсної комісії. Лікарі звернутися до СБУ і поліції за дозволом і запитом чи це можна зробити в час війни, чи не порушать українське законодавство. Бо збори громадян під забороною зараз. В облраді налякались, почали звинувачувати медиків, що вони як москалі, зірвали проведення конкурсу.

Звісно, адекватні депутати тернопільської облради могли автоматично поновити контракт Корицькому і просто поставити керівництво облради перед фактом, що воно має завізувати рішення. Але так не сталося. Процедуру затягнули.

І тепер, якщо ви будете читати якісь «дивні новини» про Тернопільську обласну дитячу лікарню, головного лікаря чи колектив, знайте «де собака заритий»

Наразі колектив лікарні звернувся в НАЗК, щоб знайти управу на місцевих горе-діячів, які не просто порушують чинне законодавство, але й демонструють відверте невігластво у власному регламенті та дотриманні процедур.

Свого часу Тернопільська обласна рада так вже знищила школу мистецтв імені Ігоря Герети. Верховний суд постановив, що все відбулося всупереч українському законодавству та регламенту обласної ради. Незаконне рішення прийняте під керівництвом порошенківця-пиз*ознавця Віктора Овчарука треба відміняти. Але облрада поки обрала позу страуса, вдаючи, що нічого не сталося.

Провсе