22 листопада о 18 годині у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбудеться благодійний захід на підтримку наших захисників «Подаруй Миколая солдату», який організовують волонтери ГО «Країна рівності та правди».

Організатори запрошують тернополян відвідати захід та показати нашим героям підтримку тилу.

Кожен день ми не стомлюємось дякувати за мирне небо нашим захисникам. Кожного дня наші атланти ризикують життям задля нас, України в боротьбі зі злом. Кожного дня ростуть запити з фронту. Ми просимо долучитись до благодійного заходу для забезпечення наших героїв необхідними засобами та технікою. Ми вдячні усім, хто долучається до допомоги та організації події і дуже просимо прийти усіх небайдужих та сказати дякую нашим найкращим! – запрошує у драмтеатр волонтерка Юлія Мамчак.

До слова, під час дійства будуть виставлені на аукціон досить цікаві лоти. А всі зібрані кошти підуть на потреби Збройних Сил України.