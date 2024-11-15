Хвилина мовчання на честь Богдана ЯЦИШИНА

“У нього в руках все горіло” – такими словами згадує батько 28-річного Богдана ЯЦИШИНА, який загинув 5 липня 2023 року під Кліщіївкою на Донеччині.

Зі Скали-Подільської вийшов у світ особливий юнак. “Те, що інші робили за три дні, він міг подужати за пів,” – каже батько Ігор. Богдан з чотирнадцяти років працював, екстерном закінчив коледж, здобув дві вищі освіти.

З перших днів повномасштабного вторгнення Богдан став на захист України разом із батьком. Командував першою стрілецькою ротою, воював на Сумщині, а потім під Бахмутом. Навіть після важкого поранення та 40% опіків тіла повернувся до своїх бійців.

Свій останній бій командир з позивним “Кеп” прийняв, керуючи підрозділом під ворожими обстрілами, до кінця виконуючи свій обов’язок.

За свій подвиг старший лейтенант Богдан ЯЦИШИН посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

Богдан залишив батьків, дружину Аліну та доньку Вероніку. Його поховали у селі Іванків Чортківського району.

За інф. Тернопільської міської ради