Не чорний: п’ять альтернатив чорним кросівкам, які радить Lonza

Звичайно, класичні чорні кросівки – це майже завжди безпрограшний варіант. Проте, скажімо чесно, інколи вони набридають, і хочеться освіжити образ. Магазин взуття Lonza пропонує кросівки жіночі в альтернативних відтінках, які не менш універсальні, але виглядають більш цікаво і сучасно.

1. Благородний і стильний бежевий

Бежеві кросівки це перша і, мабуть, найбільш елегантна альтернатива чорним. Вони чудово пасують до нейтральних образів. Бежевий колір також чудово комбінується і з пастельними тонами і з яскравими аксесуарами. Такі кросівки однаково гармонійно виглядають як з джинсами, так і зі спортивними костюмами.





2. Свіжий та чистий білий

Білі кросівки стали справжньою класикою. Вони підходять для повсякденного чи більш урочистого приводу, гармонують з будь-яким кольором одягу та легко поєднуються з усіма стилями – від кежуал до елегантних чи ділових нарядів. Це ідеальний варіант для створення чистого і свіжого образу.





3. Розкішний сріблястий

Сріблясті кросівки – вибір тих, хто хоче виділитися і привернути увагу, але водночас мати універсальну пару. Вони додають будь-якому образу легкого гламурного шику та екстравагантності. Сріблястий колір добре виглядає у поєднанні з темними і насиченими відтінками, створюючи стильний контраст, або зі світлими монохромними. Це відмінний вибір для вечірніх виходів.

4. Теплий і затишний коричневий

Коричневі кросівки стануть чудовим вибором для осені, адже вона сповнена теплих відтінків і відчуттям затишку. Природні відтінки легко вписуються у стиль бохо, кежуал і навіть спорт-шик. Коричневий колір добре поєднується з денімом, бежевим і білим одягом, створюючи гармонійний образ.





5. Нейтральний та універсальний сірий

Сірий колір – це чудова альтернатива чорному для того, хто хоче зберегти стриманість образу, але водночас відійти від похмурості. Сірі кросівки виглядають сучасно, легко поєднуються з різними стилями і кольорами одягу. Вони ідеально підходять для повсякденних образів.

Lonza закликає: не бійтеся відходити від класики! Спробуйте новий колір на заміну чорному і створіть неповторний та при цьому універсальний образ!