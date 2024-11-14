Неправомірну вигоду пропонував поліцейським житель Кременеччини

3400 гривень запропонував працівникам групи реагування патрульної поліції Кременецького райвідділу місцевий житель.

Шістдесятирічного чоловіка, який керував мопедом Honda Dio, 13 листопада близько опівдня за порушення правил дорожнього руху зупинили працівники поліції. Транспортний засіб був без номерних знаків, а водій не мав захисного мотошолома.

При перевірці документів стало відомо, що й дозволу керувати мототранспортом у нього немає. Поліцейські попередили порушника про адмінвідповідальність та штраф. Натомість чоловік запропонував їм гроші – 3400 гривень.

Фігуранта попередили про те, що розмова, а також усі дії фіксуються на камери. Проте це не зупинило порушника. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За даним фактом поліцейські відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Триває слідство.