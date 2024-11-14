Двох військовослужбовців з Козівської громади (посмертно) відзначили орденами “За мужність” ІІІ ступеня
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородили:
Кривко Віктора Петровича (старшого солдата військової частини А3215). Герою було 45 років.
Лазоренка Володимира Романовича (солдата військової частини А4722). Воїну було 34 роки.
Високі державні нагороди матерям загиблих Героїв вручив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.
«Велика вдячність нашим українським Героям, які добровільно взяли в руки зброю й пішли захищати наш край, наш дім та наше майбутнє. Вони вже вписали свої імена в історію, яка твориться сьогодні. Завдяки їх мужності ми продовжуємо нашу боротьбу. Сьогодні ми повинні бути об’єднані навколо спільної мети та ідеї. І ми обов’язково переможемо», – сказав Вʼячеслав Негода.
Світла пам’ять нашим Захисникам.
Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за незалежність України.