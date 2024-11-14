Двох військовослужбовців з Козівської громади (посмертно) відзначили орденами “За мужність” ІІІ ступеня

«Велика вдячність нашим українським Героям, які добровільно взяли в руки зброю й пішли захищати наш край, наш дім та наше майбутнє. Вони вже вписали свої імена в історію, яка твориться сьогодні. Завдяки їх мужності ми продовжуємо нашу боротьбу. Сьогодні ми повинні бути об’єднані навколо спільної мети та ідеї. І ми обов’язково переможемо», – сказав Вʼячеслав Негода.