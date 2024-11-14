Що таке ТЦК та СП: хто там служить, а хто працює

Збройні Сили України складаються з військових частин, вищих військових навчальних закладів, установ та організацій, з’єднань та органів військового управління. Саме до останніх і відносяться територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Тобто ТЦК та СП – це складова Збройних Сил України.

✔️Три категорії громадян, які можуть працювати або служити в ТЦК та СП (або військовій частині):

1. Військовослужбовці ЗС України.

2. Державні службовці.

3. Працівники ЗС України.

Другі та треті є цивільними особами.

➡️ Військовослужбовці мають право носити зброю та військову форму. Понад 90% саме військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід, оскільки пройшли бойові дії та через стан здоров’я вимушені продовжувати військову службу в тилу.

➡️ Працівники та держслужбовці не мають штатної зброї, не носять військову форму одягу, не беруть участь у бойових діях, не приймають військову присягу на вірність Українському народові.

Службу військовослужбовців та роботу цивільних громадян регулює відповідно різне законодавство України, відтак всі вони мають різні службові обов’язки та права.

❗️ Спекулювання та маніпуляція на незнанні законодавства, перекручуванні фактів та створенні фейків у період дії правового режиму воєнного стану може вводити в оману населення, підривати обороноздатність держави та грати на руку ворогу. Тільки критичне мислення, обізнаність та перевірка фактів повинні бути засадами під час поглинання безмежної інформації з тисяч ресурсів глобальної мережі Інтернет.

✍️ Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.