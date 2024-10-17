У Почаєві міськрада та УПЦ МП оскаржують передачу державі монастиря

Почаївська міська рада та УПЦ МП подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду щодо апеляційних скарг Почаївської міської ради та Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви.

«Об`єднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024», – йдеться в документі.

Напередодні, 14 серпня, Господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської обласної військової, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради від 30 червня 2004 року «Про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря».

У суді Тернопільська ОВА аргументувала свої позовні вимоги тим, що виконавчий комітет Почаївської міської ради прийнявши рішення про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря, на підставі якого надалі було видано свідоцтво про право власності та проведено державну реєстрацію речових прав, «не маючи на це відповідних повноважень та без погодження органу охорони культурної спадщини».

Комплекс споруд Почаївського Свято-Духівського Скиту Свято-Успенської Почаївської Лаври XVIII ст. є пам`яткою архітектури місцевого значення.

«Згідно ст.6 Закону України “Про охорону культурної спадщини” погодження відчуження або передачі пам`яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління належить до повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до їхньої компетенції», – така аргументація Тернопільської ОВА зазначена у рішенні Господарського суду Тернопільщини.

Розглядатимуть апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври 31 жовтня.

Укрінформ