У Почаєві міськрада та УПЦ МП оскаржують передачу державі монастиря
Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду щодо апеляційних скарг Почаївської міської ради та Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви.
«Об`єднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024», – йдеться в документі.
Напередодні, 14 серпня, Господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської обласної військової, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради від 30 червня 2004 року «Про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря».
Комплекс споруд Почаївського Свято-Духівського Скиту Свято-Успенської Почаївської Лаври XVIII ст. є пам`яткою архітектури місцевого значення.
«Згідно ст.6 Закону України “Про охорону культурної спадщини” погодження відчуження або передачі пам`яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління належить до повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до їхньої компетенції», – така аргументація Тернопільської ОВА зазначена у рішенні Господарського суду Тернопільщини.
Розглядатимуть апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври 31 жовтня.