росіяни атакували Одесу дронами: є загибла та поранені

Ввечері 14 листопада внаслідок удару безпілотниками загинула жінка, ще вісім людей отримали поранення. Серед них – 9-річний хлопчик, повідомив голова Одеської ОВА Кіпер.

У місті зруйновано багатоквартирний житловий будинок, сталося загоряння квартир та близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу.

Також пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинили, проводяться ремонтні роботи.

Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків, 7 дитячих садків, 4 школи, а також один із пологових будинків.

: Одеська ОВА