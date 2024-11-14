Мешканці Тернопільщини продавали спирт, маскуючи його під дистильовану воду

Понад 200 тис грн сплатять 2 жителів Тернопільщини, які незаконно продали 11 т спирту, маскуючи його під дистильовану воду, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Зборівським районним судом засуджено 2 учасників організованої групи за незаконний продаж 11 тонн спирту етилового (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).

Прокурор довів у суді, що 3 мешканців Тернопільського району Тернопільської області упродовж 2023 року, з метою отримання прибутку, придбали, транспортували та зберігали незаконно виготовлений спирт етиловий. Спирт фасували і продавали в пляшках з надписами «дистильована вода».

Відтак, за вироком суду, організатор групи отримав максимальне покарання, передбачене інкримінованою статтею КК України – штраф у розмірі 170 тис грн, його спільниця – штраф у розмірі 102 тис грн. Третій учасник групи переховується за кордоном і оголошений в розшук.