12:11 | 14.11.2024
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Мешканці Тернопільщини продавали спирт, маскуючи його під дистильовану воду

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Понад 200 тис грн сплатять 2 жителів Тернопільщини, які незаконно продали 11 т спирту, маскуючи його під дистильовану воду, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
🔹За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Зборівським районним судом засуджено 2 учасників організованої групи за незаконний продаж 11 тонн спирту етилового (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).
🔹Прокурор довів у суді, що 3 мешканців Тернопільського району Тернопільської області упродовж 2023 року, з метою отримання прибутку, придбали, транспортували та зберігали незаконно виготовлений спирт етиловий. Спирт фасували і продавали в пляшках з надписами «дистильована вода».
🔹Відтак, за вироком суду, організатор групи отримав максимальне покарання, передбачене інкримінованою статтею КК України – штраф у розмірі 170 тис грн, його спільниця – штраф у розмірі 102 тис грн. Третій учасник групи переховується за кордоном і оголошений в розшук.
🔹Також у засуджених конфісковано усю незаконно виготовлену продукцію, обладнання для її розливу, транспорті засоби, якими її перевозили.
 

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