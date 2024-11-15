На Тернопільщині ухилянт побив 70-річного чоловіка

У четвер, 14 листопада, в одній із соцмереж зʼявилося відео, на якому поліцейські затримують чоловіка. Його затриманню передувало повідомлення до поліції про те, що до лікарні із численними забоями та саднами звернувся 70-річний житель одного із сіл Скала-Подільської громади.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілому під час сварки спричинив 37-річний сусід. Під час перевірки з’ясувалося, що фігурант перебуває в розшуку за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення призовниками правил військового обліку).

Правоохоронці виїхали за місцем проживання правопорушника. Під час спілкування чоловік поводився агресивно, чинив опір працівникам поліції і вони застосували до нього фізичну силу й спеціальні засоби. На порушника склали протокол про адміністративне затримання.

Чоловіка доправили до ТЦК. Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо фігуранта за фактом нанесення тілесних ушкоджень сусіду (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Крім того, призначено службову перевірку щодо правомірності дій поліцейських.