До 106,5 тис. грн компенсацій можуть отримати роботодавці Тернопільщини

Роботодавці, які працевлаштовують різні категорії громадян, можуть отримати від Державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ряд компенсацій, які розраховуються на одного працівника на місяць. Якщо офіційно працевлаштували:

ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БЕЗРОБІТНИХ:

учасників бойових дій, людей з інвалідністю чи передпенсійного віку (кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років)

Компенсація – до 8000 грн – 50% витрат на оплату праці (не більше розміру мінімальної зарплати).

Тривалість: 6 місяців (за кожен непарний місяць роботи працівника протягом 1 року).

Умови:

– особи мають перебувати у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць;

– термін працевлаштування – більше 1 року.

– не пізніше 2-х місяців з дня працевлаштування безробітного, звернутися у місцевий підрозділ служби зайнятості.

З початку цього року таку компенсацію отримали 28 роботодавців за 31 працівників.

молодь

Компенсація – до 4000 грн – 50% мінімальної зарплати.

Тривалість: 6 місяців (за кожен непарний місяць роботи працівника протягом 1 року).

Умови:

– віком до 25 років , зі страховим стажем менше 12 місяців,

– віком до 35 років – на перше робоче місце;

– звільнених зі строкової військової/альтернативної служби – на перше робоче місце .

– термін працевлаштування – більше 1 року.

– не пізніше 2-х місяців з дня працевлаштування безробітного, звернутися у місцевий підрозділ служби зайнятості.

З початку цього року таку компенсацію отримали 27 роботодавців за 28 працівників.

осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, зі статусом безробітного понад 1 міс.,

осіб зі статусом зареєстрованого безробітного понад 6 міс.

Компенсація – до 3520 грн – 100% фактичного розміру сплаченого єдиного внеску, але не більше 2-х розмірів мінімального ЄВ.

Тривалість: 12 місяців (за кожен непарний місяць роботи працівника протягом 2 років).

Умови:

– термін працевлаштування – більше 2-х років.

– не пізніше 2-х місяців з дня працевлаштування безробітного, звернутися у місцевий підрозділ служби зайнятості.

З початку цього року таку компенсацію отримали 65 роботодавців за 66 працівників.

внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Компенсація – до 16 000 гривень – фактичні витрати на оплату праці особи, але не вище двох розмірів мінімальної зарплати.

Тривалість: 6 місяців (за кожен непарний місяць роботи працівника протягом 1 року) з дня працевлаштування ВПО.

Умови:

– особа має статус зареєстрованого безробітного

– працевлаштування за направленням центру зайнятості

– особа працює на умовах строкового трудового договору.

– – не пізніше 2-х місяців з дня працевлаштування безробітного, звернутися у місцевий підрозділ служби зайнятості.

З початку цього року таку компенсацію отримали 28 роботодавців за 31 працівників.

на нові робочі місця

Компенсація – 100% фактичного розміру сплаченого єдиного внеску.

Тривалість: 12 місяців (за кожен непарний місяць роботи працівника протягом 2 років).

Умови:

– новостворене робоче місце

– термін працевлаштування – більше 2-х років.

– не пізніше 2-х місяців з дня працевлаштування безробітного, звернутися у місцевий підрозділ служби зайнятості.

З початку цього року таку компенсацію отримали 168 роботодавців за 171 працівників.

ОСІБ, НЕ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЄСТРАЦІЇ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ

ВПО під час дії воєнного стану (довідка ВПО після 24.02.2022)

Компенсація – до 8000 гривень – одна мінімальна зарплата.

Тривалість: 3 місяці та 6 міс. – якщо ВПО з інвалідністю.

Період виплат: під час дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Умови:

– особа працює за трудовим договором (контрактом).

– подати заяву – не раніше 5-ти календарних днів та не пізніше 6-ти місяців після працевлаштування ВПО – через застосунок ДІЯ або у місцевому підрозділі служби зайнятості.

З початку цього року таку компенсацію отримали 147 роботодавців за 200 працівників.

За облаштування робочого місця для працевлаштованої особи з інвалідністю

Компенсація:

– до 106,5 тис. грн – за робоче місце для працівника з інвалідністю І групи;

– до 71 тис. грн – за робоче місце для працівника з інвалідністю ІІ групи.

Можна купити : спеціалізовані меблі; комп’ютери, оргтехніку, тактильні дисплеї, брайлівські клавіатури та портативні пристрої; програмне забезпечення; поручні, бруси, розсувні двері;, транспортери, підйомники, машини для виробництва; засоби для відтворення звуку, здатності чути та бачити, захисту здоров’я і безпеки на робочих місцях.

Умови:

працевлаштувати людину з інвалідністю;

облаштувати для неї робоче місце;

не пізніше 90 днів з дня працевлаштування особи, подати до центру зайнятості за місцем провадження своєї діяльності заяву та документи про відшкодування вартості витрат.

З початку цього року таку компенсацію отримали 12 роботодавців за 12 працівників.