У Тернополі потрібні донори з групою крові третя (мінус) для 6-річного Матвійка

Потрібні донори на тромбоцити, бажано чоловіки віком 20-45р з 3 – (третя мінус) групою крові для 6-річного Матвійка. Йдеться на сторінці Міжнародного Благодійного Фонду “ЖИВИ”

Хлопчик перебуває в онкогематологічному відділенні дитячої міської лікарні Тернополя, де проходить лікування гострого лімфобластного лейкозу.

Для успішного лікування онкозахворювань вкрай важливо всі протоколи хіміотерапії проводити вчасно, Проте через низькі тромбоцити в онкохворого її проведення відтерміновується і це може мати негативний вплив на лікувальний процес.

Донори, відгукніться, будь ласка. Допоможіть врятувати дитину!

Контактні особи –

0988128938 Юлія, мама хлопчика.

Кров можна здати на станції переливання крові, вул.Клінічна, 8.

Процедура здавання тромбоцитів переважно займає два дні( в термінових ситуаціях це робиться за один день) та вимагає більшої участі донора, ніж при даванні крові на еритроцитарну масу. В перший день донор проходить обстеження, а на другий – безпосередньо здає тромбоцити.

Обстеження відбувається на станції переливання крові.

Перед обстеженням не можна вживати їжу. На наступний день вже будуть відомі результати аналізу. Якщо протипоказань до донорства не виявлено, можна домовитись про дату здавання тромбоцитів з урахуванням того, що результат аналізу дійсний протягом 5 діб. Процедура тромбоцитоферезу займає приблизно півтори години.

Донора підключають до сепаратора крові. Всі фільтри та обладнання при цьому разового використання. З вени апарат забирає кров, відфільтровує та залишає тільки тромбоцити і невелику кількість плазми крові, яка необхідна для підтримання тромбоцитів у життєздатному стані, а всі інші компоненти крові відразу повертаються донору. Тромбоцитарна маса забирається в об’ємі приблизно 200 мл, при цьому для адекватного проходження процедури донору вводиться невеликий об’єм розчину антикоагулянту для запобігання згортання крові у голці системи для забору. Процедура цілком безпечна для донора, так як є автоматизованою і відбувається після аналізу крові на рівень тромбоцитів, що виключає негативний вплив на процес згортання крові у донора, який забезпечується цими клітинами.