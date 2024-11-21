15:21 | 21.11.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Головні 

На Тернопільщина сталася незвичайна рятувальна операція – ДСНС-ники визволили собаку з дерева

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

20 листопада в селі Жизномир Бучацької територіальної громади Чортківського району сталася незвичайна рятувальна операція. Співробітники ДСНС спільно з представником ветеринарної медицини прийшли на допомогу чотирилапому 🐕, який опинився у скрутній ситуації — застряг у дереві🌳.

Завдяки злагодженим діям, професіоналізму та турботливому ставленню тварину вдалося успішно звільнити, не завдавши шкоди. Тепер хвостатий повернувся до свого звичного життя.

Цей випадок ще раз доводить: рятувальники ДСНС готові прийти на допомогу кожному, хто потребує підтримки, адже важливе кожне життя

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *