На Тернопільщина сталася незвичайна рятувальна операція – ДСНС-ники визволили собаку з дерева

20 листопада в селі Жизномир Бучацької територіальної громади Чортківського району сталася незвичайна рятувальна операція. Співробітники ДСНС спільно з представником ветеринарної медицини прийшли на допомогу чотирилапому , який опинився у скрутній ситуації — застряг у дереві .

Завдяки злагодженим діям, професіоналізму та турботливому ставленню тварину вдалося успішно звільнити, не завдавши шкоди. Тепер хвостатий повернувся до свого звичного життя.

Цей випадок ще раз доводить: рятувальники ДСНС готові прийти на допомогу кожному, хто потребує підтримки, адже важливе кожне життя