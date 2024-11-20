Хвилина мовчання на честь Дениса СІКОТОВСЬКОГО

В обороні Маріуполя загинув 27-річний азовець Денис СІКОТОВСЬКИЙ. Його життя обірвалося 13 березня 2022 року, але звістка про загибель дійшла до рідних лише через десять місяців.



Випускник тернопільської школи №11, Денис у 2018 році здійснив свою мрію – став бійцем полку “Азов”. Як свідчать документи Тернопільського обласного краєзнавчого музею, він полюбив військову службу, хоч вона й не була легкою.



Коли почалося повномасштабне вторгнення, Денис опинився на передовій захисту Маріуполя. У запеклих боях за місто він проявив виняткову мужність та героїзм.



За свій подвиг Денис СІКОТОВСЬКИЙ посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Його поховали на Микулинецькому кладовищі в Тернополі. У пам’яті побратимів та рідних він назавжди залишиться справжнім воїном, який до останнього боронив українське місто.

За інф. Тернопільської міської ради