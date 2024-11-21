Відключення світла у Тернопільській області 21 листопада. Графік

Сьогодні, 21 листопада, згідно вказівки НЕК «Укренерго»у Тернопільській області застосовуються мережеві обмеження по ГПВ у відповідності до існуючої схеми мережі.

Тому, згідно команди НЕК обмежуватиметься електропостачання споживачів по графіку ГПВ Чортківського та Кременецького району, а саме Скала-Подільської, Мельнице-Подільської, Колиндянської, Заводської, Товстенської, Білобожницької, Чортківської, Борщівської, Заліщицької, Більче-Золотецької, Іване-Пустенської, Нагірянської, частково Копичинецької, частково Васильківської, частково Гусятинської, Шумської, Великодедеркальської, Кременецької, частково Почаївської, частково Вишнівецької, частково Борсуківської та частково Ланівецької ОТГ згідно оприлюдненого графіка. Також зазначаємо по команді НЕК «Укренерго» додатково вимикається одна черга ГПВ згідно оновленого графіка на 21.11.24.

07:00-10:00 3 черга

08:00-11:00 1 черга

10:00-13:00 4 черга

11:00-14:00 5 черга

13:00-16:00 6 черга

14:00-17:00 1 черга

16:00-19:00 2 черга

17:00-20:00 3 черга

19:00-22:00 6 черга

20:00-22:00 4 черга

Нині всі відключення електроенергії для населення можна поділити на 2 типи: аварійні та стабілізаційні.

1. Аварійні відключення можуть бути:

• Екстрені, які пов’язані із воєнними діями. Вони можуть застосовуватись, коли через обстріли пошкоджено чи зруйновано об’єкти енергетичної інфраструктури.

• Локальні аварійні, коли електромережі на конкретній обмеженій території виходять з ладу.

Якщо відключення екстрені або локальні аварійні, графіка по ним не існує, адже їх неможливо передбачити. В таких випадках, варто звертатись до оператора системи розподілу, щоб дізнатись час завершення відновлювальних робіт.

2. Стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи енергосистеми за графіками. Такі відключення застосовуються, коли обсяг генерації стає менший за обсяг споживання або інфраструктура настільки пошкоджена, що не може передавати споживачам необхідну потужність. Поки тривають ремонти об’єктів енергетичної інфраструктури, українцям необхідно обмежити використання електроенергії у цей час.

Щоб зменшити кількість стабілізаційних відключень важливо свідомо використовувати електроенергію. Не вмикати енергоємні прилади у пікові години навантаження з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. А використання приладів для обігріву, заряджання гаджетів та іншої техніки повністю змістити на нічний час з 23:00 до 6:00.