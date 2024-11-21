Підволочиська селищна рада сплатить до бюджету 4,7 млн грн через шкоду, заподіяну довкіллю  стихійними сміттєзвалищами

Вступило в законну силу рішення Господарського суду Тернопільської області, яким задоволено позов Теребовлянської окружної прокуратури в інтересах держави про стягнення з Підволочиської селищної ради 4,7 млн грн за заподіяну довкіллю шкоду внаслідок порушення законодавства у сфері безпечного поводження з відходами.

Суд погодився з доводами прокурорів, що органом місцевого самоврядування впродовж двох років не забезпечено належного виконання встановлених законом обов’язків у сфері охорони навколишнього природного середовища та відповідних приписів Державної екологічної інспекції в Тернопільській області щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових відходів на території громади, що призвело до забруднення та засмічення земель та, як наслідок, заподіяння шкоди довкіллю.

Участь у судовому розгляді судів першої та апеляційної інстанцій забезпечували прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Довідково: розміщення побутових відходів на необлаштованих ділянках створює значну загрозу для довкілля через потрапляння небезпечних речовин зі сміття у ґрунт та водоносні горизонти, погіршуючи якісь поверхневих та підземних вод.

Відповідно до законодавчих норм вирішення питання щодо організації управління побутовими відходами, забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ у межах населених пунктів та здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства належить до повноважень органів місцевого самоврядування.