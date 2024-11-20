На війні загинув велоспортсмен з Тернополя Іван Хомів

Велоспортсмен з Тернополя Іван Хомів загинув, захищаючи Україну. Про це повідомили на сторінці Національного олімпійського комітету в Тернопільській області.

“На захисті України загинув Іван Михайлович Хомів — майстер спорту України міжнародного класу з велоспорту і вихованець Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності. Герой віддав своє життя 17 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині”, — йдеться в повідомленні.

Іван Хомів почав займатися велосипедним спортом у тернопільському велоклубі “Золоті колеса”, розповів голова обласного осередку Федерації велосипедного спорту України Олександр Бірюков:

“Ще школярем Іван тренувався під орудою тренера Володимира Павелка. Завжди був екстраординарним спортсменом. Любив з телефона робити репортажі і трансляції зі змагань, з життя спортсменів. Встиг трохи попрацювати тренером. Був щирою людиною із загостреним почуттям справедливості. У 2022 році його мобілізували. Ми з колегами і друзями допомагали йому фінансово, а він нам з фронту сувеніри присилав”.

Велоспортсмен Віталій Гринів розповів, що тренувався разом з Іваном Хомівим з 2009 році:

“Він почав займатися на кілька місяців раніше за мене. Показував хороші результати. Ми тренувалися разом аж до того часу, коли він сам вже став тренером. Коли вже він пішов служити, ми з ним переписувались. Планували зустрітися”.

Начальниця відділу управління розвитку спорту та фізичної культури Галина Федорович сказала, що знала захисника з юнацького віку:

“Наша дружба, наше знайомство триває вже кілька десятків років. Пам’ятаю його ще юним спортсменом. Він був у одній групі з моїм братом. Пізніше, коли він став тренером, ми часто перетиналися на різних змаганнях. Хороша, відкрита, позитивна людина. Навіть вже служачи у війську, він постійно записував в соцмережах різні відео, мотивуючи і допомагаючи іншим”.