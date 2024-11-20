Відкриття власної справи в Польщі: головні нюанси

Відкриття товариства з обмеженою відповідальністю – один із найзручніших варіантів для започаткування бізнесу. Реєстрація компанії в Польщі для громадян України проходить за спрощеною процедурою, адже ця країна активно підтримує підприємців.

Як держава-член ЄС, Польща пропонує низку переваг для ведення бізнесу. Відкривши власну компанію, ви отримуєте більше можливостей для партнерства, зокрема співпрацю з країнами Євросоюзу. Тут панує стабільна політична обстановка, існує декілька моделей для здійснення підприємницької діяльності.

З відкриттям бізнесу в Польщі допоможе компанія SMK Consulting, яка пропонує повний спектр послуг із реєстрації підприємства за кордоном. Ведення документації та бухгалтерський облік — складні та багатоетапні процеси, які варто довірити професіоналам.

Головні особливості бізнесу типу Spółka z o.o

Аналогом українського товариства з обмеженою відповідальністю є польська Spółka z o.o. Це форма бізнесу, за якою у випадку виникнення заборгованості відповідальність несеться не особистим майном засновників, а активами самої компанії. Засновниками такого товариства можуть бути декілька осіб, головне, щоб вони були дієздатними, повнолітніми та не мали проблем із законом.

Якщо компанію реєструє один засновник, то на нього очікують додаткові витрати на соціальні страхові внески. Якщо ви не впевнені, що маєте достатньо компетентності та знань, зверніться до професіоналів. Компанія SMK Consulting надає повний спектр послуг із відкриття бізнесу – від розробки плану до підтримки в процесі роботи, у тому числі партнерство з іноземними компаніями.

Для реєстрації власної справи особиста присутність власників не є обов’язковою – усе можна зробити онлайн. Відносно низька вартість відкриття бізнесу в Польщі робить цей варіант чудовим вибором для підприємців у різних сферах.

Чим вигідне відкриття Спулки в Польщі?

Реєстрація підприємства за кордоном має значні переваги:

процес оформлення документів займає до 5–6 днів;

можна зареєструвати компанію онлайн;

відповідальність партнерів обмежується активами підприємства;

потрібен мінімальний статутний капітал.

Такий формат власної справи підходить для іноземних інвесторів, які прагнуть зменшити ризики. Головна відмінність від інших форм бізнесу для іноземців (наприклад, індивідуального підприємництва) полягає в обов’язковій наявності статутного капіталу, який становить мінімум 5000 злотих.

Які документи потрібні для відкриття власної справи?

Аби зареєструвати підприємство в Польщі з формою Spółka z o.o. необхідні такі документи:

дійсний закордонний паспорт власника;

польський ідентифікаційний номер PESEL;

електронний підпис (для засновників за межами Польщі потрібне засвідчення довіреного профілю в консульстві, також можливе підтвердження електронного підпису через відеоверифікацію).

Процедура оформлення може відрізнятися залежно від галузі діяльності бізнесу. Після успішної реєстрації засновник отримає реєстраційний номер KRS, податковий код NIP та статистичний номер REGON.