Світло буде цілий день на Тернопільщині
За вказівкою НЕК ” Укренерго” на сьогодні 21 листопада, скасовано застосування графіків погодинних вимкнень.
Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то вимкнення будуть відбуватися згідно графіка.
За вказівкою НЕК ” Укренерго” на сьогодні 21 листопада, скасовано застосування графіків погодинних вимкнень.
Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то вимкнення будуть відбуватися згідно графіка.
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