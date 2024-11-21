Світло буде цілий день на Тернопільщині

За вказівкою НЕК ” Укренерго” на сьогодні 21 листопада, скасовано застосування графіків погодинних вимкнень.



Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то вимкнення будуть відбуватися згідно графіка.

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