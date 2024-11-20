На Тернопільщині судитимуть 4 учасників організованої групи, які вимагали у потерпілого 4000 доларів США неіснуючого боргу 

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб, які у складі організованої групи вимагали 4000 доларів США неіснуючого боргу та погрожували фізичною розправою потерпілому та його родині (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України ).

За даними слідства, жителі Тернопільщини, діючи у складі організованої групи, з метою незаконного збагачення вимагали неіснуючий борг у мешканця одного з містечок за нібито невчасне повернення потерпілим боргових зобов’язань.

Чоловіки погрожували потерпілому та його дружині фізичною розправою, обіцяли виселити родину з будинку й викрали його автомобіль. Після того, як потерпілий передав вимагачам частину суми – 3 000 доларів США, їх затримали правоохоронці.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи у них вилучені грошові кошти, що були предметом вимагання, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі, предмети залякування – кастети, ножі.

Обвинуваченим обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу УСР у Тернопільській області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури