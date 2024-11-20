Небесне військо поповнив захисник з Тернопільщини Павло Савка

Небесне військо Чортківської громади, на жаль, знову поповнилось ще одним воїном, повідомляють у міській раді.

Його призвали на військову службу ще у 2023 році. Військовий служив у частинах забезпечення. Згодом у Павла загострились проблеми зі здоров’ям. 19 листопада помер у Козятинській лікарні, маючи діагноз гострий гнійний менінгіт та церебральну кому.