Небесне військо поповнив захисник з Тернопільщини Павло Савка
Небесне військо Чортківської громади, на жаль, знову поповнилось ще одним воїном, повідомляють у міській раді.
19 листопада зупинилось серце жителя села Росохач Чортківської громади Савки Павла (25.12.1970 – 19.11.2024).
Його призвали на військову службу ще у 2023 році. Військовий служив у частинах забезпечення. Згодом у Павла загострились проблеми зі здоров’ям. 19 листопада помер у Козятинській лікарні, маючи діагноз гострий гнійний менінгіт та церебральну кому.
Тіло воїна зустрічатимемо завтра, 21 листопада, о 12 год. у соборі верховних апостолів Петра і Павла.
Похорон відбудеться 22 листопада о 12 год. у с. Росохач.