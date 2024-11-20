У Тернополі затримали водія, який втретє попадається п’яним

Втретє протягом року керує у стані спʼяніння



Учора на проспекті Злуки патрульні зупинили автомобіль Chery за порушення ПДР. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тож чоловік погодився пройти огляд на місці.



Прилад Драгер показав перевищення максимального вимірювального діапазону.



Крім того, інспектори зʼясували, що громадянин двічі протягом року притягався до відповідальност за керування напідпитку. Але навіть це не зупинило його втретє сісти за кермо у стані сп’яніння.



Патрульні відсторонили порушника від керування та склали адміністративні матеріали:

за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременем безпеки) КУпАП;

за ч. 3 ст. 130 (Керування автомобілем у стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року притягалася до відповідальності за нетверезу їзду) КУпАП.



Керування напідпитку — це ризик, що може коштувати життя!

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