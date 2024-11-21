Хвилина мовчання на честь Віктора МЕЛЬНИЧЕНКА

“З десяти років мріяв стати поліцейським” – згадує мати 34-річного капітана поліції Віктора МЕЛЬНИЧЕНКА, який загинув 13 лютого 2023 року під Бахмутом.



Кандидат у майстри спорту з боксу, випускник Національної академії внутрішніх справ, він пройшов шлях від охоронця до бійця КОРДу. “Фанат своєї роботи,” – каже командир Дмитро Болтян. “Навіть у вихідні просився на полігон.”



“Вітя любив грати на гітарі, мав пісню про доньку, у якої будуть татові очі та мамина усмішка,” – згадує дружина Ілона. Того дня він вперше надіслав фото з позиції – останнє у своєму житті.



За мужність і самовідданість Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. На фасаді управління КОРДу встановлено меморіальну дошку на його честь.



Віктор залишив дружину Ілону, доньку Ілону, батьків Надію Миколаївну та Юрія Віталійовича. Його поховали 16 лютого 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради