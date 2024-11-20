Скандал на Збаражчині: жителі села не хочуть перейменовувати вулицю на честь Героя

У селі Івашківці на Збаражчині – скандал через перейменування вулиці.

До Збаразької міської ради надійшло звернення про перейменування вулиці Вишнівецького на Героя України Івана Ковальчука. Жителі населеного пункту поділилися на два табори – одні «за», інші – категорично проти такої ініціативи.

Сьогодні вони прийшли на засідання постійної депутатської комісії з питань законності, щоб не дозволити перейменування. Також були присутні мати і сестра загиблого захисника. Люди почали скандалити.

«У нас війна не закінчилася. Йому честь, хвала і вічна пам’ять. Ми від села зробили стелу, молимося там і будемо пам’ятати. Але у нас загинуло стільки людей, що навіть нема стільки вулиць. З тієї вулиці також хлопці воюють. Ти скажи чого ви «за»? Що вам дає те перейменування? Миросю, тобі то не верне дитину», – зазначила жителька Івашківців.

Мати і сестра Героя Івана Ковальчука не розуміють такої позиції. Вони обурені, що пам’ять про їхнього сина та брата не хочуть увіковічнити у назві вулиці.

«Ті, що сидять вдома, то всі проти. Мої два сини воювали на нулі»! – наголосила мати загиблого Івана Ковальчука.

Жителі села також назвали зібрані підписи підробленими, тож вони категорично проти перейменування.

Депутати під час комісії закликали людей не сваритися, адже йдеться про дуже важливе. Вони запропонували провести громадські обговорення та повторно зібрати підписи кожного жителя населеного пункту.

До слова, Герой із села Івашківці Іван Ковальчук загинув влітку минулого року. Життя 31-річного воїна обірвалось під час танкового обстрілу військовими формуваннями росіян поблизу пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.

Тернополяни