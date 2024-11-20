Небесним Ангелом додому повертається захисник Назарій Недобійчук з Тернопільщини
Сумна болюча звістка вчергове сколихнула Збаразьку громаду, повідомляє міський голова Рроман Полікровський.
Небесним ангелом повертається з фронту до рідного села наш земляк солдат Назарій Недобійчук.
31-річний захисник, водій інженерно-саперного взводу загинув 29.03.2024 року внаслідок ракетного удару поблизу селища Малинівка Харківської області.
Щиро розділяємо з родиною біль великої непоправної втрати…
Вічна пам’ять Герою, який віддав своє молоде життя задля перемоги над одвічним ворогом українського народу!
Зустрічати Героя будемо завтра, 21 листопада, о 14 годині у збаразькому Сквері Героїв (траурний кортеж буде рухатись через село Чернихівці).
Після спільної заупокійної молитви колона попрямує до родинної оселі загиблого у селі Тарасівка, далі – до місцевої церкви Святого апостола і євангеліста Іоана Богослова.
Похорон – наступного дня, 22 листопада, об 11 годині.
Просимо усіх прийти і вшанувати українського воїна, безцінне життя якого забрала жорстока війна.