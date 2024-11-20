Небесним Ангелом додому повертається захисник Назарій Недобійчук з Тернопільщини

Вічна пам’ять Герою, який віддав своє молоде життя задля перемоги над одвічним ворогом українського народу!

Небесним ангелом повертається з фронту до рідного села наш земляк солдат Назарій Недобійчук.

Зустрічати Героя будемо завтра, 21 листопада, о 14 годині у збаразькому Сквері Героїв (траурний кортеж буде рухатись через село Чернихівці).

Після спільної заупокійної молитви колона попрямує до родинної оселі загиблого у селі Тарасівка, далі – до місцевої церкви Святого апостола і євангеліста Іоана Богослова.

Похорон – наступного дня, 22 листопада, об 11 годині.

Просимо усіх прийти і вшанувати українського воїна, безцінне життя якого забрала жорстока війна.