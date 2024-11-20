22:20 | 20.11.2024
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Пантеон Героїв 

Небесним Ангелом додому повертається захисник Назарій Недобійчук з Тернопільщини

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Сумна болюча звістка вчергове сколихнула Збаразьку громаду, повідомляє міський голова Рроман Полікровський.

Небесним ангелом повертається з фронту до рідного села наш земляк солдат Назарій Недобійчук.

31-річний захисник, водій інженерно-саперного взводу загинув 29.03.2024 року внаслідок ракетного удару поблизу селища Малинівка Харківської області.

😓💔Щиро розділяємо з родиною біль великої непоправної втрати…

🇺🇦🙏Вічна пам’ять Герою, який віддав своє молоде життя задля перемоги над одвічним ворогом українського народу!

🇺🇦🚔Зустрічати Героя будемо завтра, 21 листопада, о 14 годині у збаразькому Сквері Героїв (траурний кортеж буде рухатись через село Чернихівці).

🙏💔Після спільної заупокійної молитви колона попрямує до родинної оселі загиблого у селі Тарасівка, далі – до місцевої церкви Святого апостола і євангеліста Іоана Богослова.

🙏✝️Похорон – наступного дня, 22 листопада, об 11 годині.

🇺🇦💔Просимо усіх прийти і вшанувати українського воїна, безцінне життя якого забрала жорстока війна.

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