Як розрахувати вартість перекладів

Є багато випадків, коли треба звертатися за допомогою в мовні агентства. Наприклад, у тому разі, якщо потрібно перекласти різні довідки та посвідчення, а також стандартні документи, щоб поїхати за кордон чи оформити громадянство, ділову документацію чи для переговорів. Сьогодні великий попит мають переклади художніх текстів, інструкцій щодо побутової техніки, рецептів тощо. Це складні завдання, і впоратися з ними можуть перекладачі, які мають багаторічний досвід, досконало володіють рідною та іноземними мовами.

Знайти потрібних спеціалістів можна на сайті бюро перекладів https://ftbtranslation.com/ua/. Тут можна замовити різні послуги, серед яких — усні, письмові переклади та супровід іноземців.



У скільки обійдеться переклад

Ціна послуги насамперед залежить від її типу. Якщо це письмовий переклад, то вартість визначається за одну сторінку (1800 символів з пробілами). Наприклад, якщо ви хочете замовити художній текст, який включає 20 000 символів, а тарифи в агенції, до якої ви звернулися, вам відомі, то вартість можна розрахувати самостійно. Потрібно 20 000 розділити на 1 800, так ви дізнаєтеся кількість сторінок (це буде 11,1), а потім помножити на вартість перекладу.



Що стосується різних інструкцій, рецептів та інших специфічних матеріалів, вартість розраховується за тією ж схемою, тільки тариф буде вищим. Причина підвищеної вартості в тому, що такі тексти є дуже складними, вони вимагають поглиблених знань та більше часу.

Якщо вас цікавить усний послідовний переклад у Києві, то його вартість розраховується погодинно. У неї включають ціну обладнання (його зазвичай орендують) та обслуговування техперсоналу.

Які чинники формують вартість перекладу

Жоден менеджер одразу не відповість, у скільки обійдеться переклад вашого тексту, адже вартість формують багато чинників:

Тематика. Як вже писали вище, чим складніший напрям, тим дорожчий текст. Мова. Є мови, якими володіють багато людей (німецька, англійська), а є ті, на які не так просто знайти перекладачів. Сюди можна віднести тайську, фінську, індонезійську та інші. Чим складніша мова, тим вища ціна. Формат документа. Бувають ситуації, коли клієнти надсилають матеріал у форматах, які вимагають додаткового редагування чи конвертування. У такому разі мовні агентства нараховують плату за додаткові послуги, що збільшує загальну вартість перекладу. Нечитабельність. Напевне, ви не один раз бачили висновки лікарів, написані від руки. Щоб їх «розшифрувати», необхідно звертатися за допомогою до спеціалістів відповідної сфери, а це призводить до підвищення тарифу.

Іноді буває, що клієнт неодноразово вносить правки. Виходить, що перекладачі роблять подвійну чи потрійну роботу (все залежить від кількості правок), що також впливає на зміну вартості в більшу сторону.

Оскільки ці чинники разом формують вартість перекладу, перш ніж відправляти матеріал на опрацювання, варто обговорити з агентством всі деталі.