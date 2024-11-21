Втратили зір після інʼєкції: медики Чорткова і досі працюють, а пацієнти готуються до суду

Судитимуть чотирьох офтальмологів з Чортківської центральної міської лікарні, яких підозрюють у введені підробленого препарату в очі 22 пацієнтам. Люди частково або повністю осліпли.

Яке покарання загрожує лікарям та як наразі почувають себе постраждалі – дізнавалися «20 хвилин».

Аби підтвердити факт використання підробленого препарату та висунути підозри медикам Чортківської центральної міської лікарні, правоохоронцям Тернопільщини знадобилося півтора року.

Як результат – трьох офтальмологів судитимуть за неналежне виконання професійних обов’язків та отримання неправомірної вигоди, а ось завідувача відділення – за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Четвертого листопада справи лікарів передали до суду, повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Журналісти «20 хвилин» поспілкувалися з двома сім’ями, родичі яких постраждали 16 лютого 2023 року від ін’єкції. Ми дізналися, як адаптувалися до нових умов життя та чи готові йти до суду, аби відстоювати свої права.

Майже рік у суцільній темряві

80-річний Михайло Мамчур отримав ін’єкції одразу у два ока 16 лютого 2023 року. Після чоловіку намагалися врятувати зір у лікарнях Чорткова, Тернополя та Одеси, але процедури не давали бажаних результатів. На початку листопада 2023 року медики видалили йому праве око, а четвертого грудня – ліве око. Спочатку були рубці, а зараз встановили протези.

– Майже рік минув, як батько живе у повній темряві і частково відновили нервову систему. Він краще спить, тиск більш-менш стабільний, але приймає спецліки. Веде малорухливий спосіб життя, через що частково з’являється атрофія м’язів. Має проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Я постійно його підтримую, – каже пан Олег.

Постраждалий від ін’єкцій пацієнт постійно цікавиться у сина про перебіг справи: чи вже з’ясували назву препарату, як почуваються інші люди, що загрожує лікарям, чи не постраждали інші.

– Батько інколи нервує, що так довго розслідують цю справу, що нема результатів. Я йому пояснюю, що всьому свій час. Ми маємо адвоката, який постійно з нами на зв’язку, повідомляє про все. Наша родина вважає, що використання забороненого препарату у лікарнях, – злочин. А кожна людина, яка дозволила це зробити, має бути покарана. Так, це не поверне здоров’я та зір батьку, але може вберегти від негативних наслідків інших пацієнтів, – переконує Олег Мамчур.

Зі слів пана Олега, за півтора року лікарка Л.Л (повне ім’я та прізвище відомі нам – прим. автора), яка зробила ін’єкції пенсіонеру, жодного разу не запропонувала допомогу. Всі операції та лікування родина сплачувала з власної кишені. Олег Мамчур має лише частину чеків на 50 000 гривень.

Ми готові боротися за справедливість

З серпня 2023 року без одного ока вчиться жити і Орест Зрайчик із села Оришківці. Чоловік пройшов складний шлях лікування, реабілітації після отриманих ін’єкцій. Наразі він перебуває вдома, на три роки має 1Б групу інвалідності та виділили від держави пенсію – орієнтовно 3 000 грн.

– На праве око бачить лише 0,02%. Він орієнтується в просторі, бачить стіл, тарілку, дорогу, траву, а також силуети людей. Я йду на роботу, молодший син у школі, а Орест вдома чекає, щоб ми швидше повернулися, – каже дружина Галина. – Морально йому важко, адже звик бути в роботі, забезпечувати родину. Через систематичний прийом ліків є проблеми з іншими внутрішніми органами.

Родина Зрайчиків витратила на лікування понад 500 000 гривень. Зі слів пані Галини, до цієї суми не враховують переїзди до медзакладів, базові медикаменти, всі потреби чоловіка та систематичні уколи.

– Ми продовжуємо відвідувати консультації лікарки І.Д. (яка зробила ін’єкції – прим. автора). Вона спостерігає за станом здоров’я чоловіка, радить нам, що робити далі, скеровує на ін’єкції в Тернопільську обласну клінічну лікарню. Спеціальний препарат Оресту вводять що два місяці, вартість якого – 5 000 гривень. Лікарка І.Д. частково нам відшкодовує витрати, але цього не вистачає, – додає Галина Зрайчик.

Родина Зрайчиків постійно стежить за перебігом справи, має власного адвоката. За інформацією жінки, справу розглядатимуть у Чортківському районному суді.

– Судово-медичний експерт встановив, що через ін’єкції Орест має ушкодження середньої тяжкості. Також ми готуємо цивільний позов з вимогою про відшкодування матеріальної компенсації. Я розумію, що всі кошти нам ніхто не поверне, але нехай виплатять частину. Ми готові йти до суду, свідчити. Бо після цих уколів наше життя перевернулося догори дриґом. Сподіваюсь, закон буде на нашому боці. Наразі я знаю, що наша лікарка не перебуває під вартою та не вносила заставу, адже у неї хворіють батьки, – каже пані Галина.

Діяли за вказівками завідуючого

Як раніше повідомляли журналісти «20 хвилин», медпрепарати, яким лікарі робили ін’єкції, вилучили на експертизу. А даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ.

У ході слідства правоохоронці встановили, що завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень збув 18 пацієнтам заборонений для використання в Україні препарат, який не призначений для лікування в офтальмологічній практиці, а також надав вказівку на його застосування підпорядкованому медичному персоналу.

– Троє лікарів цього медичного закладу з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 000 до 34 000 грн, за надані послуги, – повідомляють у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Внаслідок такого «лікування» постраждали 18 хворих. 15 з них втратили зір на одне око, троє – на обидва ока. Через ускладнення хвороби після введення препарату семи пацієнтам провели операцію з видалення ока. Неправомірні дії лікарів державі завдали шкоди на майже 900 000 грн, витрачених на лікування постраждалих.

— Трьом лікарям за скоєне загрожує до восьми років ув’язнення, адже їм інкримінують ч. 1 ст. 140 та ч. 4 ст. 368-4. А завідувач відповідатиме перед законом за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі двом обвинуваченим обрали запобіжні заходи у вигляді застави на суму майже 1 000 000 грн, ще двом — запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання. Обвинувальні акти скеровано до суду, – додають у Нацполіції Тернопільської області.

Медики і досі працюють

Зі слів рідних постраждалих від ін’єкції, журналістам «20 хвилин» стало відомо, що офтальмологічне відділення у Чортківській центральній міській лікарні закрили.

Журналісти «20 хвилин» промоніторили сайт Чортківської центральної міської лікарні. Серед переліку лікарів ми помітили імена та прізвища тих, хто робив ін’єкції 22 пацієнтам у лютому 2023 року. Ми зателефонували до реєстратури і дізналися, чи можна записатися на прийом до цих медиків.

– Лікарка Л.Л. працює у нас, але вона перебуває у декретній відпустці. Щодо інших трьох, то вони приймають пацієнтів. Є вільні години на середу, четвер та п’ятницю. Можете записати через електронну систему або звернутися до реєстратури нашої поліклініки, – повідомила «20 хвилин» працівниця реєстратури.

Також ми спробували записатися на консультацію до лікарів за допомогою медичного порталу Helsi. Дійсно, три з чотирьох лікарів приймають пацієнтів. Тож, виходить, що медики продовжують працювати і надавати послуги попри такі наслідки?