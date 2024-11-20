Автобусный маршрут Житомир — Кишинев: как добраться в Молдову без лишних расходов

Молдова — одно из самых популярных направлений среди украинцев. В последние годы соседняя страна стала важным транзитным пунктом, существенно укрепились экономические связи.

Быстрый способ добраться в столицу Молдовы — это рейс Житомир – Кишинев, автобус, который предоставляет прекрасную возможность путешествовать с комфортом.

Как сэкономить на покупке автобусных билетов?

Чтобы поездка подарила максимум положительных эмоций, стоит заранее подумать о покупке билетов по выгодной цене. В этом вопросе помогут несколько простых лайфхаков:

выбирайте надежных перевозчиков с доступными тарифами — в Украине такую репутацию имеет компания KLR Bus, которая предоставляет высококачественные услуги по приемлемой стоимости;

следите за специальными предложениями — многие перевозчики предлагают скидки для детей, студентов, пенсионеров, а также время от времени проводят акции;

бронируйте заранее — последние билеты на востребованных маршрутах могут стоить дороже, поэтому лучше покупать проездные документы за несколько дней или даже недель до поездки;

выбирайте прямые рейсы — прямой маршрут Житомир — Кишинев позволяет избежать дополнительных расходов на пересадки.

Кроме того, компания KLR Bus предоставляет возможность оплаты билетов в рассрочку. Вам нужно сделать первый взнос, а оставшаяся сумма будет «разбита» на 3 платежа. Обратите внимание: предложением могут воспользоваться только клиенты ПриватБанка.

Правила поездок в Молдову для украинцев

Для краткосрочного въезда в Молдову украинцам не нужна виза, но необходим действующий загранпаспорт. Вы можете находиться на территории соседнего государства до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Также обратите внимание на таможенные правила. При пересечении границы запрещено ввозить некоторые товары, в том числе больше 1 л крепкого алкоголя и до 200 шт. сигарет. А вот валюту можно ввозить без ограничений по сумме.

Помните, что правила могут меняться. Поэтому уточните актуальные ограничения непосредственно перед поездкой, чтобы избежать недоразумений.