У Шумську суд оголосив вирок двом неповнолітнім конокрадам

Прикрий інцидент стався напередодні нового 2021 року. У ніч із 27-го на 28 грудня з двох приватних господарств с. Садки Кременецького району зникли коні. Нічні злодії вивели немолодих уже Ромашку та Буяна з підсобних будівель, і за тваринами слід прохолов.

Точніше, судячи з відбитків підків, сіру кобилу та гнідого жеребця вели польовою стежкою до дороги. Вранці, знайшовши у стайнях замість своїх помічників лише іржаві ланцюги, розгублені й стурбовані власники викликали поліцію. Оглянувши місце події, правоохоронці з’ясували: якщо на обійсті стареньких Н-их двері хліва взагалі не зачинялися, то на сусідньому подвір’ї непрохані нічні гості зірвали колодку металевим ломом, однак обидві тварини слухняно і мовчки йшли за своїми викрадачами!

Щоправда, раптом власники сірого Буяна пригадали, що кінь має на морді особливу прикмету – невелику гулю. Відтак правоохоронці одразу повідомили всіх м’ясозаготовлювачів про крадіжку двох коней.

І злодії не змусили себе довго чекати – вже по обіді двох неповнолітніх хлопчаків, жителів сусіднього с. Великі Дедеркали, було затримано.

Друзяки – горе-крадії зізналися, що у ніч на 27 грудня 2020 р. прийшли до сусіднього села і спокійно подалися до чужих господарств. Через декілька хвилин 15-ти та 16-річний десятикласники зустрілися на околиці Садків, і кожен вів на повідку коня. Задоволені та окрилені успіхом, неповнолітні через поле пройшли приблизно 6 км до своїх Дедеркал. Тут украдених тварин заховали у покинутій будівлі, а вранці зателефонували до пункту прийому тварин і з нетерпінням уже чекали на приїзд покупців.

Однак дорогою заготовлювачів зупинили поліцейські, пояснили, що сталася крадіжка, шукають двох коней, та попросили повідомити, якщо хтось захоче здати сіру кобилу та гнідого коня.

Яким же було здивування правоохоронців, коли вони дізналися, що нічними злодіями є двоє безвусих старшокласників.

Щоправда, про підлітків не вельми добре відгукуються у рідній школі. Хоча молодший хлопчина є сином вчительки, однак обидва вважаються такими, що виховуються у неблагополучних сім’ях, адже батьки давно вже не можуть дати ради в їхньому вихованні.

Скажімо, старший «прославився» нецензурними висловами й матюками та ще «вмінням» зривати уроки чи побити когось із молодших школярів. Зрештою, через це матері довелося перевести його до місцевого профтехучилища,пише Номер Один.

Слідчим підлітки зізналися, що планували продати тварин за 15 тис. грн., що значно дешевше справжньої вартості коней. На виручені гроші планували купити нові мобільні телефони та гідно відсвяткувати Новий рік. Натомість обидва опинилися на лаві підсудних.

Вироком Шумського районного суду неповнолітніх визнано винними у таємному викрадені чужого майна (крадіжці), поєднаному із проникненням в інше приміщення (ч.3 ст. 185 КК України). І хоча санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, суд зважив, що коней живими та неушкодженими повернуто господарям, а самі горе-злодії щиро розкаялись та просили не позбавляти їх волі.

Разом з тим варто зазначити, що ще під час досудового слідства між прокурором, неповнолітніми обвинуваченими, їхніми законними представниками та захисником було укладено угоду про визнання винуватості. Суд дану угоду затвердив та призначив кожному по 3 роки позбавлення волі, але звільнив їх від відбування покарання з випробувальним строком на один рік. Якщо упродовж 365 днів не скоять нових злочинів, а також регулярно будуть з’являтися для реєстрації до уповноваженого з питань пробації, не намагатимуться виїхати за межі України та повідомлятимуть про зміну місця проживання, роботи або навчання, вони вважатимуться не судимими.

…Тим часом цьогоріч навесні жителі Садків завдяки сірій Ромашці та гнідому Бурану засадили вже городи.