Мінмолодьспорту зголосилося збудувати у Тернополі багатофукціональний Палац спорту

6 сучасних багатофукціональних Палаців спорту з’явиться в Україні найближчими роками. Такими є результати конкурсного відбору проектів, що відбувся в Міністерстві молоді і спорту.

Подалося 11 міст, конкурсна комісія відібрала 6 проектів. Загальна сума фінансування 150 млн. грн. субвенції з Держбюджету. По 27 млн. фінансування отримали проекти з будівництва нових спорткомплексів у Хмельницькому, Львові, Вінниці, Тернополі, Черкасах. 15 млн. субвенції буде спрямовано на спорткомплекс у Рівному.

Будівництво багатофункціонального Палацу спорту в Тернополі планують за адресою проспект Злуки, 3а. Обсяг субвенції на це становить 27 млн грн.