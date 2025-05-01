Хвилина мовчання на честь Михайла КРИШУНА
Михайло КРИШУН народився в білоруській Малориті, але саме Україна стала для нього справжньою Батьківщиною, яку він захищав до останнього подиху.
Після школи в Білорусі родина переїхала до Харкова, де Михайло здобув освіту і знайшов своє місце в житті. Працював на заводі, згодом на меблевій фабриці, створив сім’ю.
Коли почалася повномасштабна війна, 51-річний чоловік не вагався – вивіз рідних у безпечне місце до Тернополя, а сам став до лав захисників України.
Михайло загинув 7 лютого 2024 року під час бою на Донеччині. Йому було лише 53.
У глибокій скорботі залишились дружина Наталія, донька, мати та сестра, які бережуть світлу пам’ять про свого захисника.