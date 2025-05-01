Загинув виконуючи бойове завдання Василь Паньків з Тернопільщини

Кожна втрата – це болюча рана для Бережанської громади. Невимовно шкода, що війна обірвала життя мужнього воїна Василя ПАНЬКІВА. Йдеться у повідомленні міської ради.

Василь Паньків народився 14 лютого 1997 року в м. Бережани. Закінчив Бережанську загальноосвітню школу № 3. Після школи навчався в Національній академії внутрішніх справ м. Київ. З 2014 року працював в органах внутрішніх справ та Національній поліції України.

У червні 2024 року одним із перших добровольцем приєднався до новоствореного стрілецького батальйону поліції, щоб захищати свою Батьківщину.

Василь був справжнім побратимом, щирим другом, надійною опорою для колег. Таким він і залишиться в пам’яті всіх, хто його знав.

Василь ПАНЬКІВ (14.02.1997-23.04.2025 р.) мужньо загинув виконуючи бойове завдання.

В смутку та горі залишились мати, батько, дві сестри, брат.

Зустріч тіла загиблого Героя Василя ПАНЬКІВА відбудеться завтра, в п’ятницю, 2 травня о 11:30 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан – Тернопільська, Степана Бандери та Зарайський потік до його родинного обійстя на вул. Віталія Скакуна.

Чин похорону розпочнеться о 12:00 на подвір’ї родинного обійстя Героя. (вул. Віталія Скакуна 57).

Прощання з Василем відбудеться в Церкві Святої Трійці м. Бережани приблизно о 13:00 год.

Похоронять Героя на кладовищі с. Рай (Нове кладовище).

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану Герою, від Фарного костелу на кладовище с. Рай буде відправлятися автобус.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!