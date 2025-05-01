На Тернопільщині за добу ліквідували 10 пожеж: врятовано три будівлі
Протягом 30 квітня рятувальники Головного управління ДСНС України у Тернопільській області ліквідували 10 пожеж. Завдяки оперативному реагуванню вдалося: врятувати три будівлі, запобігти поширенню полум’я на сусідні споруди та ліквідувати загоряння сухої трави й чагарників на площі понад 2,5 гектара.
Про події:
с. Старий Почаїв, Почаївська ТГ, Кременецький район — пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено перекриття, солому, дрова та пошкоджено речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовано силами 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано три будівлі.
с. Худіївці, Борщівська ТГ, Чортківський район — пожежа господарської будівлі. Знищено будівлю та 75 тюків соломи. Пожежу ліквідовано рятувальниками 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та МПК Шупарка.
Пожежі в екосистемах:
Загоряння сухої трави та чагарників зафіксовано у: м. Бережани, вул. Жорнисько (0,08 га) — ліквідовано силами 7-ї ДПРЧ;
с. Заруддя, Зборівська ТГ (0,9 га) — ліквідовано силами 17-ї ДПРЧ;
с. Кинахівці, Вишнівецька ТГ (0,5 га) — ліквідовано силами МПК Вишнівець;
с. Нападівка, Борсуківська ТГ (1 га) — ліквідовано рятувальниками 11-ї ДПРЧ;
с. Дибще, Козівська ТГ (0,02 га) — ліквідовано силами 18-ї ДПРЧ;
с. Слобідка Мушкатівська, Борщівська ТГ (0,07 га) — ліквідовано рятувальниками 8-ї ДПРЧ і МПК Озеряни.
Усі загоряння ліквідовано без перекидання вогню на житлові чи господарські об’єкти.
Причини виникнення пожеж і розміри матеріальних збитків встановлюються.
ДСНС України нагадує:
не спалюйте суху рослинність і сміття — це небезпечно, незаконно й шкодить довкіллю;
будьте обережними з відкритим вогнем і газовими приладами;
у разі виявлення загоряння — негайно телефонуйте 101.