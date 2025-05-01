На Тернопільщині за добу ліквідували 10 пожеж: врятовано три будівлі

Протягом 30 квітня рятувальники Головного управління ДСНС України у Тернопільській області ліквідували 10 пожеж. Завдяки оперативному реагуванню вдалося: врятувати три будівлі, запобігти поширенню полум’я на сусідні споруди та ліквідувати загоряння сухої трави й чагарників на площі понад 2,5 гектара.