Незламний з «Азовсталі»: Михайло Діанов долучився до роботи поліції Тернопільщини

Михайло Діанов — легендарний захисник «Азовсталі», який після полону та важких поранень повернувся до мирного життя і продовжує служити Україні. Нещодавно він приєднався до команди Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, де опікується ветеранським простором «Незламні духом». Його життєвий девіз — «Служити та захищати».

Біографія та військовий шлях

Народився 1 травня 1980 року в Тернополі. Має болгарське коріння. Закінчив Тернопільську музичну школу №1 імені Василя Барвінського (клас фортепіано) та професійно-технічне училище №11. До війни працював у різних сферах, зокрема був адміністратором у Буковелі та торговельним агентом у Тернополі. Займався музикою, створив гурт «Особистий підпис».

У 2015 році добровільно пішов на фронт. Спочатку служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, згодом приєднався до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Під час оборони Маріуполя був поранений і потрапив у полон. Його фото з пораненою рукою на «Азовсталі» стало символом незламності українських захисників.

Полон і повернення

21 вересня 2022 року Михайло був звільнений з російського полону. Після повернення потребував тривалого лікування та реабілітації. У нього була роздроблена права рука, в якій не вистачало 4 см кістки. Лікування проходив у США, де йому провели складну операцію.

Михайло вирішив передати понад 23 мільйони гривень, які українці пожертвували на його лікування, на допомогу пораненим побратимам та дітям загиблих захисників Маріуполя.

Новий етап життя

Після повернення до Тернополя Михайло приєднався до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Він активно долучився до роботи ветеранського простору «Незламні духом», де підтримує побратимів та їхні родини. Його досвід та життєва позиція надихають багатьох.

«Я фізично не можу бути на фронті, але мої побратими захищають наші родини, а ми тут — захищатимемо їхні сім’ї», — каже Михайло.

Нагороди та визнання

Орден «За мужність» ІІ ступеня

Орден «За мужність» ІІІ ступеня

Нагрудний знак «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня

Нагрудний знак «Учасник АТО»

Нагрудний знак «За зразкову службу»

Почесний громадянин міста Тернополя (2022)

Михайло Діанов — приклад незламності, мужності та відданості Україні. Його історія надихає та нагадує про силу духу українського народу.