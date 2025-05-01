Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Петро Литвинюк з Тернопільщини

Через місяці невідомості у сім’ю Литвинюків, Сновидівського старостинського округу, прийшла трагічна звістка. Йдеться на сторінці Золотопотіцької громади.

Чоловік, батько, син Литвинюк Петро Васильович 21.11.1986 р.н., житель с. Сновидів, який вважався таким, що безвісти зник, 07.08.2024 року внаслідок удару ворожого FPV дрона загинув поблизу н.п. Стариця, Чугуївського р-ну, Харківської області.

Вічна Слава Герою!





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