Одну з вулиць у Тернополі перекриють на місяць

У період з 1 по 30 травня 2025 року буде перекрито рух транспорту на вулиці Галицькій, а саме на ділянці дороги від перехрестя вулиці Галицької – провулок Галицький до вулиці Енергетичної. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради з метою проведення робіт з поточного ремонту.

Ремонтні роботи на цій ділянці дороги покращать транспортне сполучення та дозволять розвантажити вулицю Збаразьку, де в години пік спостерігається інтенсивний рух транспорту в обох напрямках. Виконання робіт здійснюватиметься з перекриттям руху, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Просимо учасників дорожнього руху бути уважними, дотримуватися тимчасових обмежень і заздалегідь планувати маршрути.